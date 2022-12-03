世界盃16強開踢 美國荷蘭之戰打頭陣
2022/12/3 15:27（12/3 18:13 更新）
圖為荷蘭前鋒哈克波，外媒看好他可能為本屆金靴獎得主。（美聯社）
（中央社記者龍柏安台北3日電）2022卡達世界盃足球賽小組賽今天清晨才剛全部結束，台灣時間今晚11時，16強淘汰賽就將上演，首戰由荷蘭與美國打頭陣，凌晨3時則是由阿根廷出戰「袋鼠軍團」澳洲。
「橙衣軍團」荷蘭是A組龍頭，小組預賽拿下2勝1和的好成績，其中23歲前鋒哈克波（Cody Gakpo）表現最為搶眼，累計踢進3球，也成為荷蘭隊史上第4個連3場世界盃出賽都進球的球員。
自1990年世界盃起，荷蘭過去6次參加世界盃會內賽，僅2度在16強出局，且在2010年南非世界盃拿下亞軍，2014年巴西世界盃則是獲得季軍；至於1998年法國世界盃，荷蘭則是名列第4，這些紀錄都顯示荷蘭實力一向不容小覷。
反觀另一方的「星條軍團」美國隊，2010、2014兩屆世界盃都在16強淘汰賽首輪出局，另一利空是美國自2002世界盃後，11度對陣歐洲球隊從未贏過，戰績是6和、5負，其中還包括3次在淘汰賽階段交手，美國都是輸家。
至於阿根廷，他們在小組賽首役爆冷不敵沙烏地阿拉伯，但又靠著急拉2連勝榮登C組龍頭，堪稱是今年世界盃最戲劇化的球隊，他們過去11屆參賽，9度闖進16強，並2度奪冠，在找回應有狀態後，他們仍是本屆世界盃最被看好登頂的球隊之一。
阿根廷在16強首戰將遭遇同樣來自南半球的澳洲，雙方隊史共7次交手，前者以5勝、1平、1負，在對戰上占有優勢，而阿根廷唯一的一次失利，則得回溯至遙遠的1988年，目前來看，無論是以交手紀錄還是近況表現，阿根廷都是贏面較高。（編輯：屈享平）1111203
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