世足賽美國勝伊朗關鍵功臣 普里希赫進球後受傷倒地

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（中央社杜哈30日綜合外電報導）為美國攻進關鍵一球的普里希赫，在進球後倒地，他的傷勢看起來不輕，恐將成為球隊闖進16強後，要爭取持續晉級的一大利空。

2022年卡達世界盃足球賽小組賽，美國、伊朗之戰的上半場，普里希赫（Christian Pulisic）於比賽第38分鐘時，在跟進後接獲隊友傳球破門，讓美國1比0領先，最終也靠這一球贏得比賽勝利和晉級16強淘汰賽的門票。

但為美國攻進關鍵一球的普里希赫在那次進攻中受傷，當時可以看見他躺在地上、面露痛苦表情，他下半場也都沒再上場。

藉由比賽畫面重播，可以看到普里希赫下半身與胸部之間的位置遭到重擊，這讓他在進球後就顯得喘不過氣，傷勢可能不輕。

由於看到當時衝撞的畫面，許多球迷在社群媒體上討論，普里希赫是不是傷及重要部位。

美國的隊醫稍後指出，普里希赫是腹部受傷。

普里希赫的傷令人擔心，因為可能是肌肉撕裂或肋骨的大傷，否則普里希赫不會在對伊朗的比賽那麼快退場。

普里希赫的傷勢對美國來說是利空消息，也讓人對他們接下來的世界盃之旅感到憂心。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1111130