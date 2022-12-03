瑞士3比2氣走塞爾維亞 世足G組第2晉級16強

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瑞士3日在世界盃足球賽以3比2踢贏塞爾維亞，以G組第2之姿晉級16強。圖為瑞士隊球員在攻入第3球後興奮擁抱。（美聯社）

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（中央社杜哈2日綜合外電報導）瑞士今天在2022卡達世界盃足球賽以3比2氣走塞爾維亞，連續3屆闖進淘汰賽階段，以G組第2之姿晉級16強，接下來將遭遇H組排名第1的葡萄牙。

路透社報導，這場在卡達首都杜哈974體育場（Stadium 974）進行的比賽高潮迭起，沙奇里（Xherdan Shaqiri）上半場助瑞士先馳得點，但塞爾維亞在王牌前鋒米特羅維奇（Aleksandar Mitrovic）和弗拉霍維奇（Dusan Vlahovic）雙雙進球下，10分鐘內迅速進帳2球，搶下領先優勢。

喀麥隆出生的安保路（Breel Embolo）在中場休息前助瑞士扳平比分，下半場開賽3分鐘中場弗羅伊勒（Remo Freuler）射門破網，讓瑞士再度取得領先優勢，最後以1球差距獲勝。

瑞士上次在2018年世足小組賽階段遭遇塞爾維亞，以2比1踢走塞爾維亞晉級，科索沃出生的沙奇里當時曾在進球後用雙手比出阿爾巴尼亞民族主義符號雙頭鷹，挑釁意味濃厚。

阿爾巴尼亞人占多數的科索沃是前南斯拉夫兩個自治省中的一個，2008年宣布脫離塞爾維亞獨立，但塞爾維亞當局拒絕承認科索沃是一個獨立國家，雙方關係長期以來處於緊張狀況。

這回沙奇里雖未故技重施，不過在踢進開賽第一球後，他選擇在塞爾維亞球迷面前把手指放在嘴巴上，並指著球衣背後自己的名字。

下半場進行到一半時，塞爾維亞大將米特羅維奇遇到沙爾（Fabian Schar）防守後倒地，但他要求12碼罰球卻遭駁回。

塞爾維亞球員衝進球場抗議裁判的裁決，安保路的隊友曾將他和對手分開，體育場播音員隨後呼籲雙方停止「所有歧視性口號和手勢」。

瑞士最終獲勝，在G組積分與巴西相同，但淨勝球方面落後巴西，因此瑞士以G組第2名晉級。

瑞士自2014年以來每屆世足和歐國盃都順利晉級16強，6日將遭遇H組排名第一的葡萄牙，爭取8強門票。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1111203