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巴西敗給喀麥隆仍積分領先 與瑞士雙雙晉級16強

2022/12/3 06:53（12/3 11:08 更新）
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巴西2日在世界盃小組賽以0比1敗給喀麥隆，但積分仍領先，晉級16強。（美聯社）
巴西2日在世界盃小組賽以0比1敗給喀麥隆，但積分仍領先，晉級16強。（美聯社）
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（中央社杜哈2日綜合外電報導）2022年世界盃於台灣時間今天凌晨進行G組小組賽最後兩場比賽，瑞士以3比2踢走塞爾維亞，巴西雖以0比1敗給喀麥隆，但因積分領先，與瑞士雙雙晉級16強。

賽後根據分組積分，巴西被喀麥隆擊敗，戰績為2勝1負積分6分，瑞士戰勝塞爾維亞，也是2勝1負積分6分，但因巴西進勝球多出瑞士1球，在G組排名第1，瑞士居次，雙雙晉級。

喀麥隆賽後以1勝1負1和積分4分，塞爾維亞以2負1和積分1分，分居小組第3和第4，遭到淘汰。

進入16強淘汰賽階段，巴西將在台北時間6日凌晨3時對上H組第2的韓國，瑞士則將於7日凌晨3時出戰H組第1的葡萄牙。（譯者：徐睿承）1111203

瑞士3日以3比2踢贏塞爾維亞，球員在攻入第3球後興奮擁抱。（美聯社）
瑞士3日以3比2踢贏塞爾維亞，球員在攻入第3球後興奮擁抱。（美聯社）
塞爾維亞隊米蘭柯維奇（中）3日與瑞士球員薩卡（右）發生推擠爭執。（美聯社）
塞爾維亞隊米蘭柯維奇（中）3日與瑞士球員薩卡（右）發生推擠爭執。（美聯社）
#瑞士
#巴西
#喀麥隆
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