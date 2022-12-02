內馬爾傷勢不妙 傳本屆世足恐報銷

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（中央社杜哈2日綜合外電報導）巴西已經確定晉級2022年卡達世界盃16強，但陣中超級球星內馬爾可能無緣淘汰賽首戰，更讓人擔心的是，他恐怕這次世界盃都無法再出賽了。

效力法國足球甲級聯賽（Ligue 1）巴黎聖傑曼（PSG）的巴西前鋒內馬爾（Neymar）將缺席小組賽對喀麥隆一役，有報導指出，內馬爾在巴西爭取晉級8強的比賽也同樣無法出賽。

巴西確定以G組第1之姿晉級，16強淘汰賽首戰，將與H組第2爭8強門票，H組有葡萄牙、迦納、烏拉圭、韓國。讓人擔心的是，內馬爾在小組賽對塞爾維亞一役受傷，醫生初步判定是扭傷，但如今看來，傷勢似乎比想像嚴重，因為他可能韌帶受損。

如果是這樣，最好的情況是得休息3週，那將讓他與時間賽跑，看是否能趕得上在冠軍賽上場。當然，前提是巴西要能踢進冠軍賽。

目前，內馬爾仍無法做分量太重的訓練，只能在泳池中進行復健和調整。

自從巴西對塞爾維亞一役傷退後，內馬爾就一直在接受全天候的治療，內容包括物理治療、冷凍治療、電療等。

內馬爾復出的時間不斷延後，他一開始被認為能在小組賽對喀麥隆之戰回到球場，但在巴西確定晉級後，就不需要他急著歸隊了。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1111202