日本4度闖世足16強 教頭森保一目標創新紀錄

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日本在世界盃足球賽以E組積分第1名晉級後，總教練森保一表示放眼創新紀錄，帶領「藍武士」繳出歷來在世足的最佳成績。（共同社）

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（中央社杜哈1日綜合外電報導）日本今天在世界盃足球賽小組賽以2比1爆冷擊敗西班牙，以E組積分第1名晉級後，總教練森保一表示放眼創新紀錄，帶領「藍武士」繳出歷來在世足的最佳成績。

法新社報導，日本下一場將迎戰上屆亞軍「格子軍團」克羅埃西亞，不過森保一已把眼光放在更後面，畢竟日本在本屆世足表現可圈可點。日本不僅在小組賽首戰爆冷擊敗4屆冠軍德國，還在今天擊敗西班牙，使得德國在與西班牙積分相同下，因淨勝球數較少而淘汰出局。

這是日本第4度進軍世足16強，但他們從未搶下8強門票。

森保一說：「就名次而言，我們新目標是8強。」

「球員們向我們展現能夠在世界舞台上拚戰的不同新視野。我想創造8強或更好的新紀錄。」

路透社報導，森保一也讚揚麾下球員堅忍不拔。

他告訴記者：「西班牙是世界上最強球隊之一，我們在賽前就知道會非常難應付，事實上也確實如此。」

「但我們的球員們堅忍不拔，堅持不懈，他們扭轉了比賽局面。每個人都為我們能夠再次團結一致感到興奮。」

「有很多球迷從日本遠道而來，還有很多人待在家中觀賽支持我們。我們要將此勝送給日本的民眾，我們真的很高興。」（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1111202