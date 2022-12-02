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比利時無緣世界盃16強 總教練宣布離隊

2022/12/2 11:04（12/2 11:23 更新）
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比利時無緣晉級卡達世界盃足球賽16強，賽後總教練馬蒂內茲宣布將離開比利時國家隊。（路透社）
比利時無緣晉級卡達世界盃足球賽16強，賽後總教練馬蒂內茲宣布將離開比利時國家隊。（路透社）
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（中央社杜哈1日綜合外電報導）比利時今天在小組賽與克羅埃西亞以0比0踢平，無緣晉級2022年卡達世界盃足球賽16強，賽後總教練馬蒂內茲（Roberto Martinez）宣布將離開比利時國家隊。

法新社報導，49歲的馬蒂內茲從2016年起就掌比利時兵符至今，他的合約將在世界盃後到期。

馬蒂內茲在賽後記者會上說：「這是我帶比利時國家隊的最後一戰，我不會再待下去。對我來說，是接受這是最終戰的時候了。」

比利時在馬蒂內茲帶領下，曾在2018年俄羅斯世界盃拿下季軍。

但陣容老化的比利時，無法在卡達世界盃複製往日的榮景，因為他們3場小組賽下來只進了1球，最後慘遭淘汰。

來自西班牙的馬蒂內茲表示，他一直都計畫在世界盃結束後離開比利時國家隊。

他說：「不論發生什麼事，結論就是這樣，不論我們拿下冠軍，或是在小組賽出局都一樣。」

「這與我們在小組賽階段被淘汰無關。」

「2018年起，我就有許多離隊到俱樂部帶兵的機會，但我想保持忠誠。我不是辭職，只是合約走完了。」（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1111202

#馬蒂內茲
#比利時國家隊
#世界盃
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