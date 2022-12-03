喀麥隆世足踢贏巴西寫歷史 仍無緣晉級16強失望而歸

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喀麥隆2日在世界盃足球賽小組賽靠著阿布巴卡爾（前左）傷停補時頭錘破網，以1比0絕殺巴西，成為首支在世足踢贏巴西的非洲隊伍。（共同社）

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（中央社杜哈2日綜合外電報導）喀麥隆今天在世界盃足球賽小組賽靠著阿布巴卡爾（Vincent Aboubakar）傷停補時頭錘破網，以1比0絕殺巴西，成為首支在世足踢贏巴西的非洲隊伍，但仍未能晉級16強，失望而歸。

綜合法新社和路透社報導，阿布巴卡爾第92分鐘在替補球員姆貝克利（Jerome Ngom Mbekeli）傳球後順勢將球頂進網，打破0比0僵局。阿布巴卡爾之後因脫衣慶祝而吃到第2張黃牌被罰下場。

不過最後這個致勝球終結「不屈雄獅」喀麥隆20年世足會內賽勝場荒。喀麥隆上次在世足踢贏比賽是在2002年對上沙烏地阿拉伯。

喀麥隆這場勝利寫下歷史，成為首支在世足擊敗巴西的非洲球隊。但同在G組的瑞士在今天3比2擊敗塞爾維亞後，與巴西一起晉級16強，積分落後的喀麥隆和塞爾維亞遭到淘汰。

喀麥隆在世界盃足球賽小組賽以1比0擊敗巴西寫下歷史。圖為喀麥隆球員們在場邊慶祝進球。（美聯社）

喀麥隆總教練松格（Rigobert Song）表示：「雖然我們贏了，但失望而歸，因為我們意識到原本可以有更好的成績。」

「很遺憾就此止步，但我們需要往好的地方看，我們會繼續努力。」

巴西在2022卡達世界盃足球賽踢贏前兩場小組賽，在G組積分領先。總教練泰特（Tite）今天派出二軍，結果巴西今天敗給喀麥隆，這是「森巴軍團」自1998年對戰挪威輸球以來，首度在世足小組賽吞敗。

泰特說：「今晚我們都輸了，這是全體戰敗。沒有球隊在這屆世界盃3場小組賽都贏，有3隊贏前2場後輸1場，這就代表這些比賽有多難踢。」

巴西下輪將於台灣時間6日凌晨3時出戰H組排名第2的南韓。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1111203