更多編輯台推薦新聞：
中國反封控抗議潮燒進街頭和校園 白紙成示威象徵
兩岸

中國反封控抗議潮燒進街頭和校園 白紙成示威象徵

九合一選舉整理包》當選名單、數據分析與國際反應一次看
政治

九合一選舉整理包》當選名單、數據分析與國際反應一次看

2022九合一選舉開票結果 縣市長完整當選名單
政治

2022九合一選舉開票結果 縣市長完整當選名單

九合一選舉 各縣市議員完整當選名單
政治

九合一選舉 各縣市議員完整當選名單

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
世足花絮
新聞專題
世足花絮1/78
首頁 / 運動

摩洛哥爆冷贏比利時 荷蘭出動員警驅離過嗨球迷

2022/11/28 12:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社海牙27日綜合外電報導）摩洛哥於卡達世界盃足球賽2比0爆冷擊敗比利時，在荷蘭的摩洛哥球迷大肆慶祝但行為踰矩，荷蘭鎮暴警察今天在境內多個城市動用警棍驅散脫序的球迷。

法新社報導，荷蘭警方在推特（Twitter）表示，警方在有約500人聚集市中心的鹿特丹（Rotterdam），以及海牙（The Hague）、阿姆斯特丹（Amsterdam）和烏得勒支（Utrecht）等地出動，應付脫序球迷。

鹿特丹警方說：「球迷向鎮暴警察丟擲煙火和玻璃，警方隨後執行驅離。」

影片畫面顯示，警察手持警棍和盾牌在市中心來回驅離滋事者。

鎮暴警察也在阿姆斯特丹和海牙兩地驅散球迷。

當摩洛哥戰勝比利時的比賽一結束，荷蘭的摩洛哥社群就大肆慶祝，他們點燃火把和煙火，開車四處鳴按喇並揮舞摩洛哥國旗；荷蘭當地有為數眾多的摩洛哥球迷。

除因荷蘭不乏摩洛哥社群外，摩洛哥陣中荷蘭出生的翼鋒球星齊耶赫（Hakim Ziyech）擁有高人氣。他的職業足球生涯開啟於荷蘭，在荷甲豪門阿賈克斯（Ajax）效力4年，2020年轉會至英超切爾西。

29歲的齊耶赫職司中場，曾因跟教頭鬧不合退出摩洛哥國家隊，後再度回歸站上卡達世足舞台，這次在對比利時一役扮演進攻中樞，成為摩洛哥獲勝關鍵。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1111128

#摩洛哥國家隊
#荷蘭
#比利時
摩洛哥國家隊
退出摩洛哥國家隊又回歸 齊耶赫世界盃扮進攻中樞
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
英媒：梅西法甲合約到期後轉戰美國MLS 貝克漢成推手