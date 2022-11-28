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世足被禁賽 俄羅斯球迷改挺兄弟之邦塞爾維亞

2022/11/28 10:28
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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）在莫斯科一間人聲鼎沸的酒吧裡，身穿紅、白、藍3色衣服的球迷緊盯電視螢幕。他們身上的顏色並非代表俄羅斯國旗，而是俄國盟友塞爾維亞。

法新社報導，由於俄羅斯對烏克蘭出兵，2018年主辦世界盃足球賽的俄羅斯今年被國際足球總會（FIFA）禁止參加國際足球賽事，俄羅斯缺席本屆由卡達舉辦的世足賽，球迷因此轉為支持莫斯科的盟友塞爾維亞。

冷藏設備公司經理格涅武切夫（Kirill Gnevuchev）在莫斯科市中心一家酒吧告訴法新社：「我們一直支持他們，我們會繼續支持：我認為塞爾維亞人是兄弟。」

格涅武切夫24日和朋友一起來為塞爾維亞隊在小組賽的首場比賽加油，可惜最後塞爾維亞以2比0敗給巴西。

塞爾維亞的歐洲鄰國紛紛因為俄烏戰爭對俄羅斯施加制裁，但塞爾維亞與莫斯科向來密切的關係不受影響。

在這間莫斯科酒吧，烏克蘭的戰事似乎是很遙遠的東西，年輕小姐們臉頰彩繪塞爾維亞國旗為其加油，其他球迷喝著冰啤酒討論賽況，而兩名博彩公司人員則一桌桌收取投注金。

據俄羅斯體育新聞網站Championat 11月中旬民調，塞爾維亞是俄羅斯球迷在世足期間最喜歡的球隊。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111128

#俄羅斯
#塞爾維亞
#格涅武切夫
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