更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉民進黨挫敗 國際反應一次看
政治

九合一選舉民進黨挫敗 國際反應一次看

2022九合一選舉開票結果 縣市長完整當選名單
政治

2022九合一選舉開票結果 縣市長完整當選名單

九合一選舉 各縣市議員完整當選名單
政治

九合一選舉 各縣市議員完整當選名單

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
英媒：梅西法甲合約到期後轉戰美國MLS 貝克漢成推手
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
世足花絮
新聞專題
世足花絮1/77
首頁 / 運動

英媒：梅西法甲合約到期後轉戰美國MLS 貝克漢成推手

2022/11/28 11:00（11/28 11:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
外媒報導，阿根廷球星梅西（前）將與美國邁阿密國際足球俱樂部簽約。（圖取自facebook.com/leomessi）
外媒報導，阿根廷球星梅西（前）將與美國邁阿密國際足球俱樂部簽約。（圖取自facebook.com/leomessi）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈28日綜合外電報導）英國「星期日泰晤士報」報導，梅西即將與美國職業足球大聯盟邁阿密國際足球俱樂部簽下合約，其中最大關鍵推手，正是英格蘭退役傳奇球星「萬人迷」貝克漢。

若35歲的梅西（Lionel Messi）真的加盟邁阿密國際足球俱樂部（Inter Miami CF），將是美國職業足球大聯盟（Major League Soccer, MLS）史上收入最高、也是最吸睛的球員。

貝克漢（David Beckham）是邁阿密國際足球俱樂部的老闆之一，他本人在2000年轉戰MLS，效力洛杉磯銀河（LA Galaxy），在當時引發一陣騷動。

星期日泰晤士報（Sunday Times）還稱，邁阿密國際足球俱樂部也在招募先前曾與梅西一起在歐洲踢球的球員，加入他前進美國的行列。

目前效力法國甲級聯賽（Ligue 1）巴黎聖傑曼（PSG）的梅西，生涯絕大部分時間都在西班牙甲級足球聯賽（La Liga）巴塞隆納（Barcelona），他是巴薩隊史最佳球員之一，寫下7次榮獲金球獎（Ballon d'Or）的紀錄。

梅西因為巴塞隆納的財務問題，先前遲遲沒有簽約，並因此在2021-22球季轉到PSG。

梅西與PSG的合約本季結束後到期，有關他要轉戰MLS賽場的傳聞不曾斷過。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1111128

英格蘭退役球星貝克漢（前）前往卡達觀看25日美國對英格蘭的比賽。（圖取自instagram.com/davidbeckham）
英格蘭退役球星貝克漢（前）前往卡達觀看25日美國對英格蘭的比賽。（圖取自instagram.com/davidbeckham）
#梅西
#貝克漢
#邁阿密國際足球俱樂部
延伸閱讀
阿根廷一掃爆冷輸球陰霾 梅西進球與出賽數追平馬拉度納梅西7度奪金球獎續寫紀錄 獻給阿根廷國家隊隊友世足梅西最後一舞 回顧阿根廷重返榮耀之路世界盃最後一舞 梅西C羅夢幻同框照吸400萬球迷朝聖
梅西
梅西進球加助攻 阿根廷收拾墨西哥保住世足晉級希望街頭公開批評中國防疫荒謬 「重慶超人哥」爆紅[影]
貝克漢
貝克漢不辭卡達世足大使 英演員絞碎萬元英鎊抗議世界盃足球將登場 貝克漢讚卡達「完美」遭人權運動人士痛批
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
世足被禁賽 俄羅斯球迷改挺兄弟之邦塞爾維亞