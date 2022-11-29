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本澤馬復原進度超前 有機會為法國踢世界盃

2022/11/29 13:22
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（中央社杜哈29日綜合外電報導）今年金球獎得主法國足球明星本澤馬在世界盃開踢前因傷無緣征戰，但現有消息傳出，他的復原進度超乎預期，有機會在淘汰賽階段為法國隊作戰。

每日鏡報（Daily Mirror）報導，總教練德尚（Didier Deschamps）領軍的法國，想在2022年卡達世界盃足球賽做到繼1962年巴西以來，再次有球隊能於世界盃衛冕，法國參賽名單包含金球獎（Ballon d'Or）現任得主本澤馬（Karim Benzema）。

法國原本期待本澤馬能在世界盃大展身手，率隊爭取連霸，但他棘手的大腿傷勢讓他在開踢前被迫離開世足。

然而法國媒體RMC Sport聲稱，本週已重回球場參與皇家馬德里（Real Madrid）集訓的本澤馬，雖然目前還無法加入法國隊，但在世界盃進入16強淘汰賽階段，他的身體狀況應能容許他重回法國陣中。

根據國際足球總會（FIFA）規定，若球員一開始有在世界盃參賽名單，但因受傷無法出賽，是可以在傷癒歸隊後重返世界盃戰場。

不過最終決定權仍在本澤馬和德尚手中，重要的是要看本澤馬的狀態，是否已恢復到能為法國作出貢獻。

這次世界盃小組賽，法國先以4比1擊敗澳洲，再以2比1勝丹麥，確定晉級16強，接下來對突尼西亞的比賽，他們有空間能更換先發陣容，藉練兵找出淘汰賽所需隊型。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1111129

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#法國
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