伊朗征戰世足賽 傳球員遭威脅安分否則家人遭殃

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（中央社德黑蘭28日綜合外電報導）伊朗國家足球隊正在2022年卡達世界盃足球賽征戰，下一戰將對上美國。賽事安全相關人士透露，伊朗隊員賽前受到威脅，若不「乖乖聽話」，家人就可能入獄或遭酷刑折磨。

伊朗球員21日在世足賽第一戰對上英格蘭，當時他們拒唱國歌。美國有線電視新聞網（CNN）報導，消息人士說，伊朗球員後來被找去與伊朗「伊斯蘭革命衛隊」（Islamic Revolutionary Guard Corps）成員開會。

消息人士說，伊朗球員被告知，如果不唱國歌，或參加任何反對德黑蘭政權的政治抗議，他們的家人就會面臨「暴力和酷刑」。

伊朗球員們25日在第2戰對上威爾斯賽前唱了國歌，並以2比0贏了比賽。

這名消息人士在世足賽期間密切監控在卡達運作的伊朗安全機關。他說，伊斯蘭革命衛隊數十名軍官被徵召去監視伊朗球員，球員們不得與隊外人員來往，也不准會見外籍人士。

消息人士說：「很多伊朗安全人員在卡達蒐集情資、監視球員。」

伊朗國家隊由葡萄牙籍教頭奎羅茲（Carlos Queiroz）掌兵符。消息人士說，在伊朗球員和他們的家人受到威脅後，奎羅茲與伊斯蘭革命衛隊軍官單獨見了面。

消息人士並未提到這場談話的內容。奎羅茲曾說，伊朗球員可以在世足賽抗議，但僅限於國際足球總會（FIFA）規範內。

消息人士還說，伊朗政府原本在伊朗與英格蘭比賽前承諾給予球員「禮物和汽車」，但在球隊拒唱國歌後，轉而威脅球員和他們的家人。

消息人士說：「在上一場與威爾斯的比賽中，政府派了數百人扮演支持者，在球迷中營造支持和好感的錯覺。下一場比賽對上美國，政府打算把演員人數大幅增加到數千人。」

伊朗與美國將於台灣時間30日凌晨3時對決，這場比賽對同屬B組的兩隊來說都是關鍵一役。

伊朗國內正逢激烈的反政府示威潮，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）先前說，伊朗鎮壓異議分子，正處於「全面人權危機」。

22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）今年9月因「不當著裝」，被德黑蘭的宗教警察逮捕，於拘留期間昏迷，而後死亡。此事隨後在伊朗掀起1979年以來最嚴重的反政府示威，很快就擴散到社會各層面。

美國足球協會（USSF）日前在社群媒體平台逕自將伊朗國旗中間的紅色國徽拿掉，以示支持抗議活動。伊朗國營媒體27日呼籲將美國逐出世足賽。

法新社報導，法國體育政治專家蓋根（Jean-Baptiste Guegan）說，伊朗球員此刻如履薄冰，他們踢完世足賽回國後，很可能面臨制裁。

蓋根說：「如果球員對人民起義表達支持，即使是默默支持，也可能遭到責罰。另一方面，有些參與抗爭的運動人士和民眾在伊朗冒著生命危險，希望把他們（國家隊球員）視為象徵。」

此外，伊朗隊也有可能因為政治表態而面臨國際足球總會的禁賽處分。蓋根說：「這是球員的兩難。不管他們怎麼做，都要承受後果，如果伊朗情勢惡化，他們真的會面臨風險。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1111129