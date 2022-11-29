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日本隊輸球仍不忘打掃 有禮作風再獲FIFA好評

2022/11/29 15:08（11/29 16:40 更新）
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國際足球總會發佈推文，照片中球員更衣室整理乾淨，桌上擺放紙鶴及一張用英文署名「日本藍武士」、寫有日文與阿拉伯文「謝謝」的紙張。（圖取自twitter.com/FIFAWorldCup_JP）
國際足球總會發佈推文，照片中球員更衣室整理乾淨，桌上擺放紙鶴及一張用英文署名「日本藍武士」、寫有日文與阿拉伯文「謝謝」的紙張。（圖取自twitter.com/FIFAWorldCup_JP）
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（中央社東京29日綜合外電報導）日本隊在2022卡達世界盃足球賽出賽2場1勝1負，不論輸贏都會在離開前把球員更衣室打掃到「一塵不染」；日本球迷也會在賽後清理觀眾席上垃圾，有禮作風再獲FIFA發文好評。

日媒The Answer報導，日本隊11月27日以0比1輸給哥斯大黎加後，跟之前踢贏德國隊後一樣，將球員更衣室打掃得一塵不染、擺放寫有「感謝」的紙張與11隻紙鶴後離開。

國際足球總會（FIFA）透過世界盃日文官方帳號推文，附上一張整理乾淨的球員更衣室照片，可以看到桌上擺放11隻紙鶴，及一張用英文署名「日本藍武士」（SAMURAI BLUE JAPAN）、寫有日文與阿拉伯文「謝謝」的紙張。

這個場景跟日本隊23日踢贏德國隊後一樣，可以看到日本隊不論贏球還是輸球，作風都沒有改變。

日本網友留言盛讚說，「不論輸贏都要有禮」、「只能說不愧是日本隊」、「（乾淨程度）跟旅館一樣」、「輸贏都好，精神最重要」等；看似海外網友帳號也寫下「真是體貼」等留言。

FIFA英文官方推特在日本隊第2場賽事結束後，也用英文發文說「無論勝負總是展現尊重，感謝日本球迷幫助愛護地球#SaveThePlanet」，並附上幾張日本球迷收拾觀眾席垃圾的照片。

日本在這次世界盃因為球迷離場前清理觀眾席垃圾，及日本隊選手將球員更衣室打掃得一塵不染，引發不小話題。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111129

日本27日在2022卡達世界盃足球賽小組賽以0比1不敵哥斯大黎加。圖為日本隊球員懊惱扶額。（共同社）
日本27日在2022卡達世界盃足球賽小組賽以0比1不敵哥斯大黎加。圖為日本隊球員懊惱扶額。（共同社）
#世界盃
#日本隊
#FIFA
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