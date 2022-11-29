更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
世足花絮
新聞專題
世足花絮15/100
首頁 / 運動

梅西慶祝贏球踢到球衣 引墨西哥拳王不滿

2022/11/29 15:17（11/29 15:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
阿根廷26日擊敗墨西哥後在休息室瘋狂慶祝。曝光的影片中，梅西疑似踢到一件墨西哥球衣，引來墨國拳王阿爾瓦雷茲的不滿。圖為梅西（右）對上墨西哥時替球隊踢進第1球。（美聯社）
阿根廷26日擊敗墨西哥後在休息室瘋狂慶祝。曝光的影片中，梅西疑似踢到一件墨西哥球衣，引來墨國拳王阿爾瓦雷茲的不滿。圖為梅西（右）對上墨西哥時替球隊踢進第1球。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈29日綜合外電報導）阿根廷在世界盃足球賽擊敗墨西哥後，保住晉級機會，賽後在休息室瘋狂慶祝。在日前曝光的影片中，梅西疑似踢到一件墨西哥球衣，引來墨國拳王阿爾瓦雷茲的不滿。

法新社報導，阿根廷在2022年卡達世界盃足球賽以2比0擊敗墨西哥，保有晉級16強淘汰賽的機會。在社群媒體流傳的一段影片中，阿根廷全隊欣喜若狂在休息室大肆慶祝，期間梅西（Lionel Messi）的腳似乎碰到了一件墨西哥的球衣。

阿爾瓦雷茲（Saul 'Canelo' Alvarez）在推特上說：「你們有看到梅西用我們的球衣和國旗擦休息室嗎？」

「他最好向上帝祈禱，不要讓我遇到他。」

阿爾瓦雷茲的推文引來許多人為梅西解釋，聲稱賽後在地上看見球衣不是什麼奇怪的事。

梅西看起來是和墨西哥隊長瓜達多（Andres Guardado）交換了球衣。

有些人回應阿爾瓦雷茲，指出影片中沒看到梅西在擦任何東西，當中也沒出現墨西哥國旗。

但阿爾瓦雷茲堅稱梅西「汙辱」了墨西哥。

阿爾瓦雷茲說：「就像我尊重阿根廷一樣，墨西哥也必須獲得尊重。我在講的不是（阿根廷）這個國家，而是梅西和他做的蠢事。」（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1111129

#梅西
#墨西哥
#世足
延伸閱讀
梅西進球加助攻 阿根廷收拾墨西哥保住世足晉級希望影片／世足梅西最後一舞面臨挑戰 回顧阿根廷重返榮耀之路阿根廷一掃爆冷輸球陰霾 梅西進球與出賽數追平馬拉度納墨西哥救了阿根廷 自己卻難逃世界盃敗場王命運
梅西
英媒：梅西法甲合約到期後轉戰美國MLS 貝克漢成推手街頭公開批評中國防疫荒謬 「重慶超人哥」爆紅[影]
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
日本隊輸球仍不忘打掃 有禮作風再獲FIFA好評