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傳美國土安全部擬協拍移民爭身分實境秀 發言人證實

2025/5/16 21:39（5/16 21:58 更新）
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製作人沃爾索夫（圖）提案錄製實境節目，主題為移民比賽取得美國國籍。（圖取自instagram.com/robworsoff/）
製作人沃爾索夫（圖）提案錄製實境節目，主題為移民比賽取得美國國籍。（圖取自instagram.com/robworsoff/）
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國國土安全部發言人表示，他們正在考慮參與電視製作人沃爾索夫提案由移民比賽取得美國國籍的實境節目。沃爾索夫說，他早在美國前總統歐巴馬執政時期就提議過這項企劃案。

英國「每日郵報」（Daily Mail）率先報導，美國國土安全部（Department of Homeland Security，DHS）部長諾姆（Kristi Noem）正在積極推動沃爾索夫（Rob Worsoff）提議的這個節目企劃案。沃爾索夫先前製作過美國實境節目「鴨子王朝」（Duck Dynasty）。

美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，國土安全部發言人麥勞夫林（Tricia McLaughlin）表示，她已與沃爾索夫談過，而國土安全部正在考慮這個節目企劃案。

不過麥勞夫林說，參與這檔節目的構想目前仍處於「非常初步」的評估階段。她強調，國土安全部在拒絕或同意任何提案之前，都會經過「徹底的審查程序」。

本身是從加拿大移民美國的沃爾索夫接受華爾街日報訪問時表示，這個節目的用意是要帶來希望，以及頌揚身為美國公民的意義。

他解釋說，「這不是移民版的『飢餓遊戲』（The Hunger Games）」，參賽者是已經在美國系統中的移民，競賽項目可能包括美國歷史和科學。

沃爾索夫並強調，比賽輸的移民不會面臨驅逐出境，「不會是『如果你輸了，我們會把你放到一艘船上將你遣送出境』」。

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美國聯邦或地方執法機關提供電視節目製作人協助並非少見。例如，國土安全部多年來便與迪士尼（Disney）的「國家地理」（National Geographic）節目「走私追緝令」（To Catch a Smuggler）製作人合作。

沃爾索夫還透露，他在美國前總統歐巴馬（Barack Obama）和拜登（Joe Biden）執政時期都與當時的國土安全部提過這個節目企劃案，但都無疾而終。（譯者：張正芊/核稿：洪啓原）1140516

#飢餓遊戲
#國土安全部
#移民
#國家地理
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