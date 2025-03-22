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川普加強移民執法 將撤古巴等4國53萬人合法身分

2025/3/22 14:25（3/22 16:39 更新）
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圖為紐約自由女神像。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）根據今天發布於聯邦公報的公告，美國總統川普政府將撤銷53萬名古巴人、海地人、尼加拉瓜人與委內瑞拉人的臨時合法身分，這是川普擴大打擊移民的最新行動。

路透社報導，這項舉措將在4月24日生效，提早結束前總統拜登任內給予移民的2年臨時入境許可（parole）。在這2年內，如果他們有美國擔保人，將能搭乘飛機入境美國。

共和黨籍的川普在上任後採取行動加強移民執法，包括推動驅逐美國境內人數創紀錄的非法移民。他也聲稱民主黨籍前總統拜登推動的合法入境許可計畫逾越聯邦法律界限，並在1月20日的行政命令中要求終止。

川普本月6日表示，他「很快」將決定是否撤銷約24萬名烏克蘭人的臨時入境許可，這些烏克蘭人是在俄烏戰爭期間逃到美國，路透社曾報導，川普政府計劃最快在4月撤銷他們的合法身分。

拜登政府在2022年為委內瑞拉人推出臨時入境許可計畫，並在2023年擴展到古巴人、海地人與尼加拉瓜人，當時他的政府努力應付這些國家非法移民人數居高不下的問題。

這4國與美國之間的外交與政治關係一直很緊繃。拜登是在試圖打擊美墨邊界的非法越境情事時推出這些合法途徑。

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川普政府決定撤銷約50萬名移民合法身分，可能會使許多選擇留在美國的人面臨驅逐風險。目前還不清楚根據臨時入境許可計畫進入美國的移民中，有多少人擁有另一種形式的保護或合法身分。

美國國土安全部在預計24日正式發布於聯邦公報（Federal Register）的公告中表示，撤銷臨時入境許可身分將更容易把這些移民納入「快速遣返」（expedited removal）的程序中。根據川普時代1月實施的政策，快速遣返程序能適用於在美國停留不超過2年的特定移民。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140322

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