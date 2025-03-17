紐時：川普政府擬對43國祭旅行限制 11國恐被全面封殺

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）根據知悉內情的美國官員，美國總統川普政府正考慮將多達43國的公民納入新旅遊禁令與限制之下，比川普第一次任期限制的國家多得多。

「紐約時報」（The New York Times）報導，美國外交及安全部門官員建議的草擬名單列出43個國家並分成3個組別，其中「紅色組」有阿富汗、不丹、古巴、伊朗、利比亞、北韓、索馬利亞、蘇丹、敘利亞、委內瑞拉和葉門等11個國家，其公民將被全面禁止入境美國。

這些知情官員要求以匿名方式談論這項敏感的內部討論。他們提醒，這份名單是由國務院在好幾週前擬定，送交至白宮時可能已有異動。

這份草案也包含列出10個國家的「橙色組」，其公民赴美旅行可能面臨限制，但並非完全禁止。在這樣的情況下，富裕的商務旅客可能獲准入境，但持移民或觀光簽證者恐遭拒絕。

屬於橙色組國家的公民也得接受強制性實體面試才能獲得美國簽證。橙色組國家包括白俄羅斯、厄利垂亞、海地、寮國、緬甸、巴基斯坦、俄羅斯、獅子山共和國、南蘇丹及土庫曼。

這項提案還包含草擬的「黃色組」22國名單，這些國家將獲60天時間解決美方認為它們未盡職責之處，若不進行改善，恐被移至其他組別。

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美國官員指出，黃色組國家有安哥拉、安地卡及巴布達、貝南、布吉納法索、柬埔寨、喀麥隆、維德角共和國、查德、剛果共和國、剛果民主共和國、多米尼克、赤道幾內亞、甘比亞、賴比瑞亞、馬拉威、馬利、茅利塔尼亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖多美普林西比、萬那杜及辛巴威。

路透社日前則報導，根據其看到的內部備忘錄與知悉內情的消息人士，川普（Donald Trump）政府考慮對41個國家祭出旅行禁令。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1140317