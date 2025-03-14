在美出生即為公民爭議 川普要求最高法院定奪

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（中央社記者廖漢原紐約13日專電）美國總統川普上任首日簽署行政命令，推翻在美國出生即自動具有公民權的慣例，但此項命令遭多州法院裁定暫緩執行。川普政府今天向最高法院主張這些地方法院無權限制適用於全國的聯邦法令，最高法院如何裁定，將影響百年來在美出生即為美國公民的廣泛認知。

馬里蘭、麻薩諸塞與華盛頓州聯邦法院在川普（Donald Trump）簽署行政命令，取消美國憲法賦予在美出生嬰兒享有公民權後發出指引，要求全美暫停執行。川普政府主動要求最高法院撤除多州聯邦法院禁令，在美出生即為公民的法律爭論於120多年後首次進入最高法院。

司法部副檢察長哈里斯（Sarah Harris）表示，這些法院太超過，大法官必須限縮判決生效範圍，僅在這些法院轄區內會直接受影響的個人。

紐約時報（New York Times）指出，川普政府緊急動作的目的旨在回應，州法院提出超越個案可適用全美的禁令，過去兩黨都曾動用相同手段，州聯邦法院判決禁制聯邦政府的政策或行動可適用全美，這項爭議也已辯論多年。

1868年，美國憲法第14修正案第一款規定，在美出生及歸化者受司法管轄，皆為美國及居住州的公民。1898年，舊金山出生、父母為美籍華人的黃金德因排華風潮被拒入境，黃金德提起訴訟，最高法院判決確立在美國境內出生者皆為公民。

不過美國長期也有法律學者認為，憲法修正案文字中的「受司法管轄」與一起最高法院判例，不等同在美出生即為公民的結論，希望最高法院重新解釋黃金德案。

川普政府核心成員上任前已準備面對法律戰，認為須釐清修正案文字，父母若為非法移民，或持短期非移民簽證合法入境者，都不應在美出生即為美國公民。

百年來，在美出生者享有公民權是美國社會的基本認知。最高法院如果接受川普陣營的觀點做出判決，將根本改變美國人口結構與地區人口流動模式。

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紐時分析，目前不清楚大法官是否會因緊急原因同意接手川普政府提出的要求，但即使拒絕，多起上訴法院進行中的類似個案最後也會來到最高法院，大法官屆時還是得決定是否處理美國憲法是否賦予在美出生即為公民的基本爭論。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，最高法院可能要求挑戰川普行政命令的各方，在幾日內提供簡短說明。（編輯：唐佩君）1140314