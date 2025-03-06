傳川普旅行禁令將回歸 禁阿富汗和巴基斯坦人入境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）3名知情人士表示，美國總統川普將根據政府部門對各國安全與審查風險做評估，可能最快在下週頒布新的旅行禁令，禁止阿富汗和巴基斯坦人入境美國。

路透社報導，這3名不願透露姓名的消息人士表示，其他國家也可能列入清單，但具體是哪些國家尚不清楚。

此舉讓人想起川普在第一個任期祭出的禁令，當時他禁止來自7個穆斯林占多數國家的旅客入境美國，這項政策經過了多次修改，最後在2018年獲得最高法院裁決維持。

接任川普的民主黨籍前總統拜登於2021年廢除這項禁令，稱這是「我們國家良知上的污點」。

這項新禁令可能會影響數以萬計已獲准以難民或特殊移民簽證定居美國的阿富汗人；他們在阿富汗20年戰爭期間為美國工作，面臨遭塔利班（Taliban）嚴懲的風險。

川普於1月20日發布行政命令，要求對所有尋求入境美國的外國人加強安全審查，以偵查出對國家的安全威脅。

據悉這項命令要求數名部會首長，在3月12日之前提交一份應部分或全部暫停旅行的國家名單，因為這些國家的「審查和篩選資訊嚴重不足」。

透過 Google News 追蹤中央社

消息人士指出，阿富汗將被列入全面實施旅行禁令的建議名單，而巴基斯坦也可能被納入。

負責監督這項措施的美國國務院、司法部、國土安全部以及國家情報總監辦公室（DNI）的領導人，並未立即回覆路透社的置評要求。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1140306