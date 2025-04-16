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川普擬推自主驅逐計畫 提供津貼讓非法移民離美

2025/4/16 11:56
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統川普在今天播出的訪問中指出，他有意推出新計畫，提供金錢給願意自主離境的非法移民。

路透社報導，川普表示，這類「自我驅逐計畫」除了包含某種財政援助，也包括日後合法重新入美的可能性。

根據這場昨天預錄專訪的官方文字紀錄，川普告訴福斯新聞（Fox Noticias）主持人甘伯斯-達菲（Rachel Campos-Duffy），「我們將給他們（非法移民）一筆津貼」。

他說：「我們將給他們一點錢和一張機票，接著跟他們配合。如果他們表現良好，如果我們希望他們回來，我們將與他們合作，儘快讓他們回來。」

白宮發言人表示，川普的評論他沒有任何要補充的地方。

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共和黨籍的川普矢言把破紀錄人數的非法移民逐出美國。他加強逮捕及驅逐的行動已在試探美國法律底線。

川普2.0政府同時也在推動移民協助自主驅逐計畫。移民被要求使用美國海關與邊境保護局（CBP）一款名叫CBP Home的應用程式（App），來表明自己的「離境意向」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140416

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