楠梓足球場遭爆無國際認證 高市府：符合檢測規範

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市立楠梓文中足球場11月落成啟用，遭爆出不符原本規劃的國際標準；市府運發局7日表示，人工草皮材質及各項測驗項目均符合國際足總檢測規範。（高雄市運發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）高雄市立楠梓文中足球場遭爆出不符原本規劃的國際標準；市府運發局今天表示，人工草皮材質及各項測驗項目均符合國際足總檢測規範，只因在原本11人制的人工草皮場地上，改畫設為2座8人制場地，暫無法申請認證。

有媒體報導，耗資新台幣逾3.5億元興建的高雄市立楠梓文中足球場，今年11月12日落成啟用；但原本規劃要建立符合國際足球總會（FIFA）最高等級認證的足球場，最後卻改變規劃，將11人制場地改8人制，因此無法申請認證。

高雄市政府運發局今天發布新聞稿回應表示，市府規劃新建楠梓足球場，作為賽事及訓練之用，場地包括1座11人制人工草皮足球場，及1座11人制天然草皮足球場，而看台觀眾席設置於人工草皮球場。

運發局指出，國際足總認證包括場地認證及材質認證，人工草皮材質及各項測驗項目已通過專業實驗室認證符合國際足總所有檢測規範；只是在原本11人制的人工草皮場地上，改畫設2座8人制場地，因此暫時無法申請場地認證，但未來若要申請認證，仍可把8人制畫線塗掉後提出申請。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

運發局表示，雖無法申請場地認證，但不影響場地使用及訓練進行，去年9月8日與體育署、足協等相關單位討論後，獲得同意取消場地國際認證。

運發局長侯尊堯強調，楠梓足球場作為基層足球訓練的重要基地，在推動11人制、8人制足球上都將扮演重要角色，場館興設應依使用目的分級區分，楠梓文中足球場定位為高雄市中級足球場，希望能培養出更多、更強的足球選手。（編輯：陳仁華）1111207