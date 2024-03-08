2026世界盃資格賽移到楠梓舉辦 足協向球迷道歉

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（中央社記者陳容琛台北7日電）2026年世界盃足球賽暨2027年亞洲盃足球賽資格賽第2輪分組循環賽，台灣男足將在3月21日於主場迎戰吉爾吉斯，場地今天確定是在高雄市立楠梓足球場，足協也向球迷道歉。

2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第2輪賽事，台灣男足與阿曼、吉爾吉斯、馬來西亞同組，進行主、客場雙循環賽，取分組前2名隊伍晉級第3輪，同時取得2027亞洲盃會內賽門票。

日前已經接連不敵阿曼、馬來西亞，台灣男足將在3月21日於主場迎戰吉爾吉斯，沒想到未能順利租借台北市立田徑場，最後決定在舉辦過亞洲足球聯盟國際賽事的高雄市立楠梓足球場進行賽事，中華民國足球協會鄭重向全國球迷道歉。

足協副秘書長康小玲接受中央社採訪時表示，首選絕對是台北田徑場，並透露足協去年8月即拜會台北市政府體育局，尋求支持且依據賽程商借，只是遲遲未得到正面回覆，才轉而接洽高雄國家體育場與宜蘭運動公園田徑場，但卻都已租借給音樂活動，因此持續與台北市體育局溝通，不過仍未獲同意。

舉辦足球的國際賽事，除了場地必須符合標準外，周邊設施也同等重要，包含照明設施標準、球員休息室、裁判休息室及工作區域，楠梓足球場雖然多項設施符合標準，但燈光不符國家隊A級賽事標準，因此賽事才調整為21日下午4時開始。

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足協的聲明強調，到今天仍在努力爭取，與台北市體育局溝通協調，但在確定無法出借台北田徑場的狀況下，只能做出相關應變措施，加上楠梓足球場座位數量不多，所以本次賽事不進行售票。

台北市體育局則發布聲明澄清，依照場地租借辦法，固定於每年9月召開預控會議，開放各單位現場申請、預控下年度場地檔期，「足協去年並未參加預控會議，臨時才提出申請借用，不僅有違規定，且相關檔期早已排滿，致使本局無法預先釋出檔期」。（編輯：陳彥鈞）1130308