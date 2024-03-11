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世界盃資格賽場地爭議 體育署：足協有行政疏失

2024/3/11 14:21（3/11 14:45 更新）
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2019年台灣男足在台北田徑場出賽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳容琛台北11日電）針對日前足球世界盃資格賽場地爭議，教育部體育署長鄭世忠今天接受立委質詢時指出，中華足協確實有行政上的疏失，這點責無旁貸。

2026世界盃暨2027亞洲盃足球資格賽第2輪分組循環賽台灣男足將於3月21日在主場迎戰吉爾吉斯，中華民國足球協會原規劃主場為台北市立田徑場，沒想到因場地問題喬不攏，最終改至在高雄市立楠梓足球場舉行，又因燈光不符規定，賽事被迫提早至下午4時開踢。

足協透過聲明指出，去年8月起即拜會台北市政府體育局，並依據賽程商借台北田徑場，並提到直到最後一刻仍不放棄溝通協調，只是未獲得同意。台北市體育局指出，每年9月固定召開預控會議，開放各單位現場申請，然而足協去年並未參加預控會議，臨時才提出申請借用。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部就「國家運動科學中心如何協助運動選手，提升參加國際競賽成績之具體作為。」進行專題報告，並備詢。

民進黨立委吳沛憶、范雲等人今天質詢時對近期世界盃資格賽的場地爭議表達關切，體育署長鄭世忠表示，足協去年7月競賽組有人事異動，導致交接出狀況，忘記到台北市體育局借用系統登入，「歸咎在足協的行政疏失，確實需要再加強。」

對中華足協遭爆逼女足國家隊簽訂不平等合約，進而引發爭議，教育部次長林騰蛟今天指出，有檢討空間，上週也與足協透過電話聯繫，「合約今天就會以雙掛號方式寄還給選手。」（編輯：李亨山）1130311

#中華足協
#教育部體育署長
#鄭世忠
#吳沛憶
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