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台灣男足被爆前年賽事出場費與獎金尚未拿到 足協：今年優先償還
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台灣男足被爆前年賽事出場費與獎金尚未拿到 足協：今年優先償還

2024/3/18 19:57（3/18 20:37 更新）
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2019年台灣男足在台北田徑場出賽。（中央社檔案照片）
2019年台灣男足在台北田徑場出賽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北18日電）民眾黨立委黃國昌今天在立法院質詢時提到，前年台灣男足在國際友誼賽獲勝時的獎金和出場費至今都沒拿到。中華足協表示，今年會優先償還選手獎金及出場費。

中華民國足球協會表示，自從去年2月新任理事長王麟祥上任後，就已陸續償還新台幣1800萬元，今年也已經還了500萬元，總計已還債2300萬元，目前希望3月底前可以先把積欠給選手的部分還清。

足協積欠的債務是歷任理事長累積下來，現任行政院副院長鄭文燦在民國111年10月上任理事長前，就已積極幫足協募款約4000萬元購置辦公室，只是任內適逢年底核銷，並非導致負債的主因。

據了解，足協111年底的累積債務已導致現金流短絀而無法支付出賽費與激勵獎金，其中欠款最大筆就是旅行社，大約2000萬元，接著是球員出場費、獎金與集訓費，還有場地費、裁判費、電視轉播費、協會員工代墊款和廠商費。

體育署長鄭世忠今天在立法院備詢時透露，目前足協還有欠款約8000萬元，但已經和各廠商約定好以分期付款方式償還債務。

鄭世忠提到，鄭文燦也已經要求體育署輔導足協行政作為要符合社會期待，也會協助足協募集社會資源，讓足協財務能早日正常支持協會營運。

王麟祥在接受中央社訪問時表示，上任近1年以來，協會很努力在還債，並且沒有再欠款，今年還發了400多萬的激勵獎金給選手和教練，絕非外界所說欠錢不還。（編輯：張雅淨）1130318

#中華足協
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