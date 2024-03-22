帕運選手首度進駐國訓 體育署長座談瞭解需求

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（中央社記者黎建忠台北22日電）國訓中心今年首度有帕運選手長期進駐，教育部體育署長鄭世忠今天特地南下高雄，召開團隊座談會，一一瞭解選手需求，並要求國訓全心且專注照護選手，給予最完整的後盾。

鄭世忠在接受中央社記者訪問時說，帕運選手的照顧必須上緊發條，「所以我特別去了國訓一趟，也和教練、選手個別談話，希望能打造更完善的集訓場地，讓選手們備戰帕運能更無後顧之憂」。

鄭世忠提到，像是餐飲烹煮，要特別考量對脊髓損傷選手腎臟的影響，「另外，在高強度長期集訓下，更需頻繁監控飲水量與尿液生化指數」。

硬體方面，鄭世忠透露，要特別注意運動輪椅耗損定期保養，國訓園區和房間的無障礙設施也要微調，甚至部分選手因身材嬌小，需要在洗衣機前放置小階梯與長臂夾具等。

巴黎帕運將在今年8月28日登場，目前台灣已有桌球陳柏諺與林姿妤、射箭曾隆煇及跆拳道蕭翔文等4人取得參賽資格，預計4月1日後會再增加3名羽球選手，而桌球、羽球培訓隊已從3月1日就進駐國訓中心。

至於帕運選手過去出國參賽無送餐與疲勞恢復的服務，也缺乏泌尿科醫師與物理治療師隨行，鄭世忠指示體育署與帕總在巴黎帕運一併規劃，務必做最好的安排，幫助選手奪牌圓夢。

羽球選手方振宇表示，在國訓集訓有專屬教練、訓練員及防護員，生活能和訓練緊密結合，讓他能更專注訓練，運科中心也依選手個人需求提供服務，有助提升體力、技術、戰術與心理準備。

鄭世忠在去年的杭州亞洲帕拉運動會就曾親自隨團，日前體育署也核定巴黎帕運所需經費新台幣1.6億元，就是希望藉由資源挹注，宣示政府對運動平權的重視。（編輯：管中維）1130322