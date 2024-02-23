帕拉羽球世錦賽 方振宇晉SU5級男單4強

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（中央社記者陳容琛台北23日電）在杭州亞帕運摘下2面銅牌，台灣好手方振宇今天在帕拉羽球世錦賽SU5級男單8強戰，以21比15、17比21、21比15獲勝，順利挺進4強。

方振宇因出生時難產，導致左臂神經叢損傷，期間歷經多次手術及復健，他在國中時開始接觸熱愛的羽球，雖然左手肌肉萎縮，但仍成功克服困難，曾在2021年登上最高殿堂東京帕運，可惜以第4名作收，與獎牌擦肩而過。

去年征戰杭州亞帕運，背負奪牌壓力的方振宇，化壓力為助力，在男單、男雙皆摘下銅牌，除了完成勇奪大賽獎牌的目標，也替站上巴黎帕運舞台更添信心。

如今征戰於泰國舉行的帕拉羽球世錦賽，方振宇男單、男雙「雙線出擊」，其中在男單SU5級，與印度選手巴雷塔（Chirag Baretha）、巴西選手奧里維拉（Eduardo Oliveira）及西班牙選手賈西亞（Manuel Garcia）同在C組，並輕鬆獲得3連勝，以分組賽第1晉級16強。

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面對單打從未輸過的韓國選手金基延（音譯，KIM Gi-Yeon），方振宇今天依舊展現壓制力，僅花25分鐘即以21比9、21比11收拾對手，勇闖男單8強。

稍早迎戰馬來西亞選手阿努哈（Muhammad Fareez Anuar），方振宇與對手打滿3局，歷經逼近1小時激戰後，最後靠著致勝殺球，以21比15、17比21、21比15取得男單4強門票，賽後他振奮大吼。方振宇下一戰將面對東京帕運金牌得主謝儮好。（編輯：管中維）1130223