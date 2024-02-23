男子持刀入校引安檢疑慮 教部：落實與警政合作

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（中央社記者陳至中台北23日電）台中市22日1名男子持武士刀進入校園，引發社會熱議。全教產今天表示，各級學校不裝安檢門、金屬探測器，難以阻擋刀具入校園。教育部表示，會落實學校與警政單位合作機制。

台中市鄭姓男子懷疑孩子在學校遭霸凌，22日參加學校協調會時，竟持武士刀等物到場揮舞，警方趕到現場鄭男才緩和情緒。員警將他帶回警局調查，全案依恐嚇罪嫌送辦。

全國教育產業總工會今天發布新聞稿指出，教育部最近頒布的「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」及「校園安全檢查操作手冊」，仍不設置安檢門、金屬探測器，無法阻擋彈簧刀、武士刀等刀具進入校園，讓基層教師充滿無奈和恐慌。

全教產也提到，注意事項增列「阻卻違法事由」，保障教師維持教學秩序和教育活動的必要管教行為。但對於家長的攻擊行為，教師是要如何自保或保護其他學生，仍缺乏指引，恐使基層教師被迫奪刀或進行肉搏戰。

教育部傍晚以文字回應中央社指出，將請各級學校依據「強化校園安全防護機制實施計畫」落實應變措施，定期與警政單位保持校安聯繫合作機制，整合校、內外支援網絡，共同維護校園安全。

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對於台中市男子持武士刀進入校園事件，教育部表示，事發學校已向警方申請加強巡邏、強化警衛專業辨識能力，並安排輔導人員協助當事班級師生。

至於全教產呼籲設置安檢門、金屬探測器等，教育部長潘文忠2日接受媒體聯訪時表示，經多次諮詢會討論，目前認定執行有許多難處，包括學生書包裡有太多文具都是金屬製成，且上學時段會有大量學生集中入校，難以一一仔細檢查，現階段仍不宜設置。（編輯：管中維）1130223