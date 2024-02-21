更多編輯台推薦新聞：
圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園
文化

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比
地方

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比

英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月登奇美博物館
文化

英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月登奇美博物館

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝
運動

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

網路熱議國小兄妹密集作息 潘文忠籲兼顧身心發展

2024/2/21 14:48（2/21 15:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美語補習班近日分享一對國小兄妹的密集作息行程，每天只睡6.5小時，引發網路熱議。教育部長潘文忠（圖）21日出席113年表揚推展本土語言傑出貢獻獎頒獎典禮，他會前受訪表示，學習是長期的過程，呼籲家長兼顧孩子身心的整體發展。中央社記者陳至中攝 113年2月21日
美語補習班近日分享一對國小兄妹的密集作息行程，每天只睡6.5小時，引發網路熱議。教育部長潘文忠（圖）21日出席113年表揚推展本土語言傑出貢獻獎頒獎典禮，他會前受訪表示，學習是長期的過程，呼籲家長兼顧孩子身心的整體發展。中央社記者陳至中攝 113年2月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北21日電）美語補習班近日分享一對國小兄妹的密集作息行程，每天只睡6.5小時，引發網路熱議。教育部長潘文忠今天說，學習是長期的過程，呼籲家長兼顧孩子身心的整體發展。

台北市某美語補習班近日在臉書專頁分享一對國小兄妹的作息行程，每天清晨不到6時就起床練習數學，上完國小課程後，馬上又到數學、英語補習班報到，又要抽出時間練琴，晚餐都只能在車程中抽空趕著吃完，且每天只睡約6.5小時，引發網路熱烈討論，甚至有網友揚言要向社會局檢舉家暴。

教育部長潘文忠今天出席113年表揚推展本土語言傑出貢獻獎頒獎典禮，會前接受媒體聯訪，被問及上述網路議題，他語重心長地呼籲家長們在安排孩子的行程時，應考慮相關學習階段的需要，做比較均衡、合宜的安排。

潘文忠表示，國小學童處於成長的階段，除了課業學習外，需要足夠的睡眠、運動、休閒活動，也要能接觸各種孩子感興趣的事物。

潘文忠強調，學習是一個長期的過程，從小孩到成人到終身學習，均衡的安排下，長期學習發展會更有動力，未來的學習路上，才能夠不斷享受的學習的樂趣。（編輯：李亨山）1130221

#社會局
#教育部長
#潘文忠
#李亨山
延伸閱讀
國小兄妹密集學習行程惹議 專家：青春期恐會反抗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.48