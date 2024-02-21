網路熱議國小兄妹密集作息 潘文忠籲兼顧身心發展

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（中央社記者陳至中台北21日電）美語補習班近日分享一對國小兄妹的密集作息行程，每天只睡6.5小時，引發網路熱議。教育部長潘文忠今天說，學習是長期的過程，呼籲家長兼顧孩子身心的整體發展。

台北市某美語補習班近日在臉書專頁分享一對國小兄妹的作息行程，每天清晨不到6時就起床練習數學，上完國小課程後，馬上又到數學、英語補習班報到，又要抽出時間練琴，晚餐都只能在車程中抽空趕著吃完，且每天只睡約6.5小時，引發網路熱烈討論，甚至有網友揚言要向社會局檢舉家暴。

教育部長潘文忠今天出席113年表揚推展本土語言傑出貢獻獎頒獎典禮，會前接受媒體聯訪，被問及上述網路議題，他語重心長地呼籲家長們在安排孩子的行程時，應考慮相關學習階段的需要，做比較均衡、合宜的安排。

潘文忠表示，國小學童處於成長的階段，除了課業學習外，需要足夠的睡眠、運動、休閒活動，也要能接觸各種孩子感興趣的事物。

潘文忠強調，學習是一個長期的過程，從小孩到成人到終身學習，均衡的安排下，長期學習發展會更有動力，未來的學習路上，才能夠不斷享受的學習的樂趣。（編輯：李亨山）1130221