國小兄妹密集學習行程惹議 專家：青春期恐會反抗

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（中央社記者陳至中台北21日電）美語補習班近日分享一對國小兄妹的密集作息行程，包括學數學、英語、音樂等，每天只睡約6.5小時，引發網路熱議。家長團體認為，缺少親子陪伴及玩樂時間，青春期恐會反抗。

台北市某美語補習班近日在臉書專頁分享一對國小兄妹的作息行程，每天不到清晨6時就起床練習數學，上完國小課程後，馬上又到數學、英語補習班報到，又要抽出時間練琴，晚餐都只能在車程中抽空趕著吃完，且每天只睡約6.5小時。

上述行程在家長社群引發熱議，很多網友認為家長把孩子逼得太緊，幾乎沒有空閒時間。即便發文者強調兩兄妹都樂在其中，且在音樂比賽中獲得不錯成績，還是有網友認為太誇張，揚言要向社會局舉報虐童。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原接受中央社電訪表示，國小學童每天睡眠時間那麼短，對生理一定不是好事，感覺有點「揠苗助長」。

蕭東原表示，家長團體常看到許多類似的案例，從小就把孩子排很多才藝課，孩子的「樂在其中」不見得是真的。畢竟在國小、國中前段，孩子對家長的指令和要求，多半會盡量配合，但若長期以這樣的方式排行程，恐怕會累積不小壓力，讓人擔心孩子一旦進入青春期，親子關係將面臨嚴重考驗。

蕭東原表示，許多家長是以自己的成長經驗來要求孩子，或把孩子的成就當成炫耀的項目，不見得是真的為孩子好。他認為在國小階段，自主學習才是最重要的，有時候玩樂中學到的東西，不見得比上課少。

國教行動聯盟理事長王瀚陽也認為，從網路熱議的文章中，很難確定那一對兄妹的意願。國小階段往往是聽從家長決定，把家長的意見當成意見，一旦到國中、高中階段，就會出現「壓力點」，小時候處於家長高壓管控的孩子，青春期往往會有很大的叛逆和反抗。

「不能用課程、技藝的學習，取代家長的陪伴。」王瀚陽表示，許多家長都忽略「空白」的重要，從上述案例的時間表來看，親子間幾乎沒有互動的時間，沒辦法單純聊天、吃飯、想事情，甚至是一起放空。

王瀚陽認為，國小階段還是應多留白，讓孩子多方嘗試、探索自己的興趣，避免由家長主導一切。多數補習班的英文、音樂課程，都是非常認真地在學習，較缺乏「玩」的性質，而這正是家長應該給予的。他呼籲家長們要多溝通、多提問，多觀察孩子喜歡什麼，進而鼓勵和引導，如果缺乏這些步驟，小朋友很難說出真實感受。（編輯：張雅淨）1130221