國中生校外學習支出 每年平均7.1萬元

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（中央社記者陳至中台北29日電）教育部近期公布一項統計顯示，國中生參與校外學習平均每年支出為新台幣7.1萬元，較4年前增加1.9萬元，其中學科補習仍占了一大部分，但藝文運動也有成長。

台灣人常說「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，社會普遍重視教育投資。教育部於民國110年12月底公布「109學年國民中學教育消費支出調查提要分析」，每名學生繳納學校費用，公立學校平均每年為2.7萬元，私立學校則是11.4萬元，都市化程度越高的地區，費用也越高。

校外學習支出部分，每名國中生平均一年要花7.1萬元，絕大部分用於學科補習，到補習班平均一年花6萬元，請家教則是5萬元。參與情形城鄉差距明顯，原住民及偏鄉地區校外補習比率為41%，高人口密度都會區則達73.1%。

私立學校雖然課程安排較多，部分更是住宿型，但學生參與校外補習的比率仍達54%，只比公立學校學生（56.5%）少2.5個百分點。且無論公私校學生，平均一年補習費用都是6萬元左右，沒有顯著差異。

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藝文運動校外學習部分，公校學生參與率為19.6%，每年支出3.2萬元；私校學生高出一些，參與率為21.1%，每年支出3.5萬元。

全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良接受中央社電訪表示，私校招生常標榜多元學習，但學生仍高比率補習，可見學科的壓力仍然很大。他也提到，108課綱實施後，學生補習支出仍居高不下，可見考招改革和學習政策，仍有許多可以好好思考的地方。（編輯：管中維）1110129