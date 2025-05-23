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捷克搶攻烏克蘭戰後重建市場 能源農業建設成投資熱點

2025/5/23 07:44
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（中央社記者劉郁葶布拉格22日專電）俄烏戰爭使得烏克蘭對外資需求迫切，能源、農業加工與建設成三大熱門投資領域。過去2年，捷克對烏克蘭的出口成長3成，捷克政府烏克蘭重建事務特使科佩奇尼指出，烏克蘭勞力高素質且低廉，現正是進入烏克蘭市場的黃金時機。

俄烏戰爭持續超過3年，烏克蘭對外部支援的需求迫切，不僅限於人道與軍事援助，還包含經濟重建。隨著烏克蘭展望戰後復甦，外資在能源、建設及農業等關鍵領域的需求持續上升。

根據捷克媒體Expats.cz報導，捷克政府烏克蘭重建事務特使科佩奇尼（Tomáš Kopečný）近期領導代表團前往烏克蘭和波蘭，參加多場商業論壇與雙邊會談，探討重建烏克蘭的商業機會與風險評估。

捷克代表團由商會與工業聯合會組成，涵蓋數十家各領域公司，它們皆傳達一個訊息：「風險雖高，需求與機會更大」。

捷克工業聯合會主席魏曼（Jakub Weimann）在論壇上表示：「現在正是做生意的最佳時機。近2年，捷克對烏克蘭的出口成長3成，自2022年以來更是翻倍成長。」

科佩奇尼指出，烏克蘭擁有高素質且成本相對低廉的勞動力，隨著供應鏈西移，現在正是進入市場的黃金時機，否則未來競爭只會越來越激烈。

◎烏克蘭重建聚焦產業：能源、建設與農業食品加工

在論壇上，能源、醫療、建設、水處理與農業等領域被頻繁提及，為當前最具潛力的產業。由於烏克蘭有全國性的重建需求，「能源」領域最具吸引力，預計將成長約3倍。

捷克能源公司Suas Group業務發展經理克里瑪（Lukáš Klíma）表示：「整個國家都需要一個新的電力網絡，這正是機會所在。」

捷克烏克蘭工業與商業協會副會長丘佩克（Markus Ciupek）指出：「綠色能源、農業食品加工與建設，是目前外國投資者最具吸引力的三大領域。」隨著基礎建設亟待重建，且烏克蘭邁向加入歐盟之路，這些產業的需求預計將快速成長。

論壇中也展示已成功進軍烏克蘭市場的捷克企業。捷克能源工程公司Tedom指出，「我們目前最大的市場就是烏克蘭。烏克蘭的發電廠被摧毀，熱能供應能力嚴重不足，因此當地對熱能與能源的需求相當高。」

捷克水處理公司Stemcon表示，自俄烏戰爭爆發，公司需求量已成長3倍，「烏克蘭預計會加入歐盟，相關法規正在逐步接軌，企業對當地的投資興趣也越來越高。」

此外，中型捷克企業也在烏克蘭擴張。科佩奇尼分享，能源領域的兩個成功案例，包含捷克核能工程Škoda JS與石油天然氣公司MND，自2022年來發展迅速。他補充，一家捷克熱電聯產（CHP）設備製造商的成長達數百個百分比。

◎戰區投資須慎選地點 建立夥伴關係以分散風險

而位在烏克蘭西部的利維夫（Lviv），因靠近歐盟邊界且相對安全穩定，成為投資焦點。利維夫市議會副主席維爾金（Oleh Velkyn）說道：「利維夫擁有具備技術與英語能力的勞動力，加上地理優勢，隨著戰後復甦加快，農業與汽車產業潛力強大。」

此外，科佩奇尼提到，透過歐洲投資銀行或捷克國家發展銀行等機構支持的貸款，可大幅降低借貸成本，將利率從18%降至約8%。

然而，報導也點出，在烏克蘭投資也必然伴隨風險。專家指出，關鍵在於事前準備與建立合作夥伴關係。捷克工業聯合會建議，投資者應先做好功課，並與當地或國際商會建立合作；若是大規模投資，則應尋求歐洲金融機構的支持。

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儘管戰爭風險仍高，許多捷克代表團成員仍表現出樂觀態度。捷克商會的扎沃拉（Milan Závora）表示，「風險本來就是商業的一部分。但這裡蘊含著巨大的機會，而烏克蘭明確地展現這一點。」

科佩奇尼表示：「現在正是為風險降低、俄羅斯終止侵略做準備的最佳時機。到那時將有更多資金湧入烏克蘭，市場會迅速成長。」（編輯：陳承功）1140523

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科佩奇尼
助烏克蘭重建能源醫療設施 捷克獲歐盟67億資金
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