以馬內利美語PO國小兄妹密集行程 北市教育局介入關心學生狀態

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）臉書上一篇分享國小兄妹日常作息的貼文引發熱議，這對兄妹每天上午5時50分起床、晚間11時30分休息，不分平假日皆以各項課程填滿。台北市教育局表示，已向學校關心孩子狀況。

「以馬內利美語」臉書粉絲專頁昨天發文，公開一對就讀公立國小、在補習班上課的兄妹日常生活，從週一到週日，兩人每天都在上午5時50分起床，先花20分鐘寫功課再去上學，下午4時放學後前往補習班，並安排鋼琴、英文、游泳、作文等課程，直到晚間11時30分。

貼文盛讚這對兄妹，不僅各項學科成績名列前茅，藝術表現也很傑出，在學校都是風雲人物，而他們的媽媽則說，兩人對於繁忙的行程樂在其中。

這篇貼文引發熱烈討論，截至今天下午5時，已有3600多則留言、7300多次分享，許多網友認為「才國小就每天睡不到7小時，有夠慘」，也有網友說「祝福他們在新的一年，能夠坐下來好好吃飯」。

柏安診所院長王介立回覆貼文指出，根據兒童發展和健康專家建議，6至13歲的兒童每晚需要9至11小時睡眠，14至17歲的青少年則需要8至10小時睡眠，否則會對孩子的學習能力、記憶力、情緒調節、行為和整體健康產生負面影響。

王介立說，從貼文中這對兄妹的日程來看，他們有睡眠不足問題，長期下來可能導致學習和記憶困難、免疫系統功能下降、肥胖風險上升等，建議家長重新安排他們的生活，對孩子長期的發展和福祉至關重要。

台北市教育局表示，已向這對兄妹就讀的學校了解學生在校情形，學校回報兩人學習正常、在校表現良好及健康，只是家長對孩子有較多期待，對教育選擇也有規劃，將持續關注學生狀況。

此外，教育局已提醒發文的補習班，張貼兒少姓名與照片應注意「兒童及少年福利與權益保障法」規定，避免因為網路、媒體曝光影響兒少身心，並請補習班留意課表與教學安排，避免有違反兒童身心健康、造成過多壓力等不適當的情形。（編輯：張銘坤）1130221