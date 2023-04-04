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兒盟調查：兒少課業壓力大 活動、睡眠偏少

2023/4/4 10:41
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（中央社記者張雄風台北4日電）今天是兒童節，兒福聯盟發布兒童福祉調查，發現兒少生活滿意度屬於「中等快樂」，但主觀生活滿意度60分以上的比例仍低於世界平均；睡不飽、活動少、課業壓力大等現象顯著。

兒福聯盟今天發布「2023年兒童福祉調查報告」。調查顯示，今年台灣兒少主觀生活滿意度平均73.5分，屬於「中等快樂」，比去年的74.0分略低；主觀生活滿意度60分以上者佔79.1%，與世界衛生組織「學齡兒童健康行為調查」（HBSC survey）平均相差8.9個百分點。

調查發現，有超過2成（26.3%）的兒少平均一週不到2天有運動60分鐘以上，運動活動量偏低；兒少平均睡眠時間也只有7.62小時，低於國際建議標準8至10小時。

另外，有15%兒少「覺得孤單」、近3成（28.4%）覺得「世界少了我也沒有關係」，除此之外非常喜歡現在生活的兒少比例（27.9%）也較去年（29.8%）少。

調查顯示，從共餐的頻率來觀察親子互動，結果顯示每天跟家人共餐的兒少有46.2%，趨近於國際HBSC調查的50%比例。

另外，在分享心事方面，覺得「把煩惱告訴媽媽容易」的有61.5%，相較去年56.6%增加4.9個百分點；「把煩惱告訴爸爸容易」的有49.5%，較2022年45.2%增加4.3個百分點，雖然仍低於國際平均的85%及73%，但令人欣慰的是疫情時代似乎促成更多家內的親子交流。

調查結果指出，超過4成台灣學童認為學校課業壓力大（44.5%），比起2022年增加2.9個百分點，相較於HBSC國際平均36%明顯高出許多；近3成（28.8%）學童不喜歡上學，非常喜歡上學的比例僅14.4%，與HBSC國際平均28.0%仍有較大的差距。

不過，兒盟提到，有超過7成台灣學童對於校園生活仍是感到安全、友善並有人協助的。

兒福聯盟執行長白麗芳表示，後疫情時代，無論是孩子或是大人世界，都面臨新的問題和挑戰，也需要大家好好思考怎樣的生活安排可以讓孩子更快樂，讓童年的幸福感更提升。（編輯：陳清芳）1120404

#兒福聯盟
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#兒盟
白麗芳
兒盟調查：愈大愈不快樂 高中壓力是國中的近2倍
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