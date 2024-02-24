新北國中生命案滿2個月 教團籲檢討少事法

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（中央社記者陳至中台北24日電）新北市國中生命案震驚社會，至今滿2個月，教育團體今天召開記者會，呼籲司法院召集跨院協商會議，確實檢討「少年事件處理法」相關爭議，預防少年殺人事件再度發生。

新北市某國中男學生去年12月25日遭同校學生持彈簧刀刺成重傷，送醫不治。國教行動聯盟、孩想陪你長大聯盟今天一同在台北召開記者會指出，司法院日前雖召開座談會體檢少事法，但討論範圍太大、時間不足、難以聚焦，讓他們感到遺憾。

孩想陪你長大總召徐妮妮表示，座談會中許多發言者都提出第一線人力與服務量能不足，但司法院沒有具體回應如何補充。聯盟共彙整13項建言，包括調查和保護分離、增加少年保護官人數、非行少年（指12歲以上未滿18歲觸犯刑罰法律或有觸犯刑罰法律之虞的少年）個案完整評估與對接機制等，希望司法單位切實檢討。

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國教盟理事長王瀚陽表示，家長們的訴求涉及法務部、衛生福利部、教育部、警政署等單位，期待司法院主動召集跨院會議，檢討非行少年輔導機制成效不彰問題，才能修補漏洞，「避免今日的非行少年，成為明日的成人罪犯。」

教育部在新北市國中生命案發生後，召開多次諮詢會議，後續修法放寬校園安全檢查規定，處於保護管束期間等情況的「特定學生」，無須會商程序即可搜書包。另也增列「阻卻違法」事由，教師實施法定管教措施，可免受處罰或調查。（編輯：陳政偉）1130224