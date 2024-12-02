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國小師遭指不適任 教師工會：盧秀燕太快下結論

2024/12/2 20:52
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（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中某國民小學教師不滿學生道歉態度而報警，遭台中市長盧秀燕指「不適任」；台中市教師職業工會理事長張永青今天說，適任與否依教師法有一定認定流程，盧秀燕太快下結論。

中國國民黨籍台中市議員李中稍早表示，這所國小學生拿樂樂球棒打了教師，事後向教師道歉，但教師隔天報警，2名員警到校帶孩子回派出所；盧秀燕說，孩子道歉代表已知錯，教師卻還不放手，做最壞教育示範，「這是不適任的老師」。

張永青告訴中央社記者，從新聞報導很難斷定是否為全部事實，而每個人包括教師都有報警權利，最大問題是警察到校處理流程，及輔導管教在校園內到底出什麼問題。

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至於教師是否不適任，張永青表示，教師為何報警及是否窮盡一切努力還是無效才報警，而適任與否有一定認定流程，依法規定由相關單位調查事實真相，根據調查結果認定，盧秀燕直接認定不適任是太快下結論。

師生衝突部分，張永青說，要增加學校輔導人力，尤其是負責輔導的學務處。目前班上教師無法處理的學生都送到學務處，但學務處人力有限，建議增加學務處人力。（編輯：李明宗）1131202

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盧秀燕
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