台中教師報警入校帶走小學生 校方警方認疏失

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中1名國小教師與學生發生衝突，教師隔天報警，警方竟入校將孩子帶回派出所並函送少年法庭，家長痛心發聲。校方、警方坦承疏失，教育局將懲處，2員警各記一申誡、所長調職。

台中市議會今天召開市政總質詢，國民黨市議員李中質詢揭發這起事件，台中市一所國小學生和體育老師發生爭執，學生拿樂樂球棒打了老師，隔天向老師道歉，但老師因不滿道歉態度報警，2名員警到校將孩子帶回派出所，製作筆錄、函送少年法庭。

校長指出，當天學生的確有打老師，老師左腿紅腫，隔天學生道歉態度不佳，所以老師報警，但並未要求警方帶走學生，警方到校時第一時間未通知她，直到學生要被帶走時才知道，校長坦言，處理上確有疏失，校內會檢討。

台中市警察局表示，警方啟動調查發現，國小體育老師和學生發生爭執，隔天老師報案堅持以傷害罪提告，警方有通知學校，在學務主任陪同下，將老師和學生帶回派出所作筆錄，並通知家長到場。在學生道歉及家長說明孩子身心狀況後，老師同意暫時不提告，因筆錄已經完成，依程序函送少年法庭。

警察局說明，員警進入校園協同學生返所釐清緣由，執法程序未周延，致觀感不佳，2名員警行為已違反兒少法，各記一申誡，所長調職處分。

中市教育局長蔣偉民則說，校方允許警方進入校園、帶走學生需要檢討，教育局1週內會完成懲處。學生拿樂樂棒球棒打老師，老師提告是維護自身權益，但校方讓學生被警察帶走是嚴重失職。

當筆錄製作完畢後，教師表示，只是給孩子一個警惕，向警方表明不願追究。但因全案已完成程序，依法仍需函送台中地院少年法庭，法院認為情節輕微，裁定不付審理。

家長今天表示，孩子在法庭上主動跟老師道歉，這件事孩子也付出代價，因為拉扯時內褲露出被其他同學笑，導致現在孩子不敢穿短褲到校。當跟其他同學發生爭執時，也會害怕是否又會被警察帶走。

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家長提到，師長們每天在台上跟小朋友說，犯錯要勇於承認，但他們利用權力、制度包庇自己，從老師、校長到教育局都是。曾寫信到市長信箱，但最後調查權仍落到學校，校方不當管教調查報告說，老師在行使個人權益，也就是說，老師可以報警把小孩從學校帶走。

家長質疑，小孩不是現行犯，沒有傷害別人、自傷情況下，老師可以報警把孩子帶走嗎？當孩子拉起衣服敘述遭老師壓制在地，才會以球棒揮打老師，認為事情不是只有一個人的錯，但他仍要求孩子必須向老師道歉，未料，隔天卻被通知孩子已經在派出所，他希望這件事可以依法行事。（編輯：郭諭儒）1131202