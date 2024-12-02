本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北部東北部明起轉濕涼 冷空氣週末南下低溫探14度
首頁 / 社會

台中教師報警入校帶走小學生 校方警方認疏失

2024/12/2 20:20（12/2 20:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中1名國小教師與學生發生衝突，教師隔天報警，警方竟入校將孩子帶回派出所並函送少年法庭，家長痛心發聲。校方、警方坦承疏失，教育局將懲處，2員警各記一申誡、所長調職。

台中市議會今天召開市政總質詢，國民黨市議員李中質詢揭發這起事件，台中市一所國小學生和體育老師發生爭執，學生拿樂樂球棒打了老師，隔天向老師道歉，但老師因不滿道歉態度報警，2名員警到校將孩子帶回派出所，製作筆錄、函送少年法庭。

校長指出，當天學生的確有打老師，老師左腿紅腫，隔天學生道歉態度不佳，所以老師報警，但並未要求警方帶走學生，警方到校時第一時間未通知她，直到學生要被帶走時才知道，校長坦言，處理上確有疏失，校內會檢討。

台中市警察局表示，警方啟動調查發現，國小體育老師和學生發生爭執，隔天老師報案堅持以傷害罪提告，警方有通知學校，在學務主任陪同下，將老師和學生帶回派出所作筆錄，並通知家長到場。在學生道歉及家長說明孩子身心狀況後，老師同意暫時不提告，因筆錄已經完成，依程序函送少年法庭。

警察局說明，員警進入校園協同學生返所釐清緣由，執法程序未周延，致觀感不佳，2名員警行為已違反兒少法，各記一申誡，所長調職處分。

中市教育局長蔣偉民則說，校方允許警方進入校園、帶走學生需要檢討，教育局1週內會完成懲處。學生拿樂樂棒球棒打老師，老師提告是維護自身權益，但校方讓學生被警察帶走是嚴重失職。

當筆錄製作完畢後，教師表示，只是給孩子一個警惕，向警方表明不願追究。但因全案已完成程序，依法仍需函送台中地院少年法庭，法院認為情節輕微，裁定不付審理。

家長今天表示，孩子在法庭上主動跟老師道歉，這件事孩子也付出代價，因為拉扯時內褲露出被其他同學笑，導致現在孩子不敢穿短褲到校。當跟其他同學發生爭執時，也會害怕是否又會被警察帶走。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

家長提到，師長們每天在台上跟小朋友說，犯錯要勇於承認，但他們利用權力、制度包庇自己，從老師、校長到教育局都是。曾寫信到市長信箱，但最後調查權仍落到學校，校方不當管教調查報告說，老師在行使個人權益，也就是說，老師可以報警把小孩從學校帶走。

家長質疑，小孩不是現行犯，沒有傷害別人、自傷情況下，老師可以報警把孩子帶走嗎？當孩子拉起衣服敘述遭老師壓制在地，才會以球棒揮打老師，認為事情不是只有一個人的錯，但他仍要求孩子必須向老師道歉，未料，隔天卻被通知孩子已經在派出所，他希望這件事可以依法行事。（編輯：郭諭儒）1131202

延伸閱讀
政院提修民法刪除懲戒權 國教盟憂剝奪合理管教站立反省等管教措施 教師依法執行可免調查懲處體大系主任涉霸凌學生、刀插課桌椅 教育部致歉：絕不袒護老師能搜學生書包嗎？有違禁品怎麼辦？校園安全檢查新制QA一次看
蔣偉民
廚工調薪未解 台中114年營養午餐經費遭凍結防蘇丹紅 台中桃園基隆營養午餐禁咖哩、辣椒粉
李中
中火環評通過 藍轟用肺發電、綠稱兼顧減排用電議會調查小組違憲？中市議員：多為監督行政不足
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.19
更多編輯台推薦新聞：