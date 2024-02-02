站立反省等管教措施 教師依法執行可免調查懲處

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北2日電）教育團體詬病近年學權意識高漲，頻繁投訴讓教師動輒得咎。教育部將修正輔導管教法規，明訂教師為維護教學秩序，實施「站立反省」等法定管教措施，將不予處罰或進入調查程序。

教育部召開校園安全諮詢會第2次會議，經歷5個多小時的會議，部長潘文忠會後召開記者會，說明「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」修正草案，預計近期正式發布，春節後的新學期適用。

其中備受關注的是注意事項第24條，明確寫出教師業務上的正當行為，以及維護教學秩序和教學活動的必要管教行為，將不予處罰。

潘文忠以「站立反省」為例，只要符合每次不超過1堂課，每日累計不超過2小時，屬於合法的管教措施。然而教學現場上，學生、家長事後如果不滿，向校方投訴，由於舊法沒有寫明，學校為求謹慎，可能還是會召開校事會議，進入後續調查程序。

修正後的注意事項第24條，學校只要確定「站立反省」的措施沒有違法（如超過2小時），就可認定屬於教師的輔導管教權限，依法「不予處罰」，也不會影響成績考核。潘文忠強調，教師可採取的管教措施，舊條文就有明訂，這次修法只是更為明確，避免正常管教被投訴，造成教師和學校困擾。

依照注意事項第23條（修正前為第22條），教師可採取的管教措施包括口頭糾正、書面反省、課餘時間處罰打掃環境、適當增加作業等，也包括正向管教措施（例如與學生溝通後，給予引導和指正）。但同條文也明訂，管教措施要考量學生的身體狀況，以及上廁所等生理需求。

另外，這1波修法也新增「阻卻違法事由」（第24條），當學生有攻擊師生、毀損公物或傷害自己的行為，教師可採取必要的強制措施。

教育部主任秘書廖興國表示，教師在上述情形下，可採取正當防衛或緊急避難手段，例如對學生身體施加強制力，防止危害發生和擴大，這樣的行為不會違法。不過，正當防衛也有一定限度，仍不能過當，且要符合比例原則。

第24條還有1個修正在於，過去學生不服管教、明顯妨害現場，教師「得」要求學務處或輔導室派員協助，將學生帶離現場。修正後將「得」改為「應」，明訂學務處或輔導室沒有正當理由，不能拒絕派員處理。

廖興國表示，上述修正能避免師生衝突加劇，讓教師獲得更多協助。（編輯：管中維）1130202