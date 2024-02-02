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校安措施保障教師管教權 將增列阻卻違法事由

2024/2/2 15:25
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（中央社記者陳至中台北2日電）新北市國中生命案引起社會對校園安全措施的關注，教育部長潘文忠今天說明，將增列多項措施，讓教師能維持教學現場秩序並阻卻違法，避免過去動輒得咎的情形。

教育部召開校園安全諮詢會第2次會議，潘文忠會後召開記者會，說明「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」、「校園安全檢查操作手冊」、「強化高關懷學生過渡性中介教育措施」等多項修法草案方向。

教育團體常詬病近年學權意識高漲，導致教師管教動輒得咎。教育部說明，將在教師管教權中增列阻卻違法事由，保障教師維持教學秩序和教育活動的必要管教行為，以及採取行動避免自己或他人、身體等緊急危難。

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另外，也將增列校園安全檢查人員的保密義務，並強化校安檢查機制流程，明列學校可對有危害他人生命、身體之虞的特定身分學生，或發現、接獲通報學生有危害他人生命、身體之虞情形時，可進行必要的安全檢查。

今天會議主要訂出大方向，還有許多細節待進一步規劃。潘文忠表示，後續將統整這次會議諮詢的意見，在行政院及司法院跨院際會議討論。（編輯：管中維）1130202

#教育部長
#潘文忠
#行政院
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