政院提修民法刪除懲戒權 國教盟憂剝奪合理管教

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（中央社記者陳至中台北29日電）行政院會28日通過民法第1085條修正草案，刪除父母得於必要範圍內懲戒其子女等文字。國教行動聯盟今天表示，修法剝奪家長合理管教的權利，恐矯枉過正。

現行民法第1085條規範，父母得於必要範圍內懲戒其子女，行政院會28日通過法務部擬具的民法第1085條修正草案，將條文修正為父母保護及教養未成年子女，應考量子女年齡及發展程度，尊重子女人格，不得對子女為身心暴力行為。草案將函請司法院會銜，再送請立法院審議。

國教盟今天發布新聞稿，認為現行法律對懲戒權的規範已有清晰標準，修改1085條沒有必要。法官在判案時，會考量懲戒手段、傷勢程度、懲戒原因等，例如傷害若發生在頭、臉部或使用硬質工具，就會被認定超出合理範圍。

國教盟並引述該團體於民國102年3月進行的問卷調查，超過7成的家長反對修改懲戒權，擔心管教權被削弱，將使親職教育陷入更大的困境。同時，接近9成的家長認為更該做的是加強家庭教育資源投入。

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國教盟並認為，民法1085條賦予父母在必要範圍內懲戒子女的權利，其核心目的是「阻卻違法」，也就是在合理範圍內的行為不構成違法。如果完全刪除，孩子闖紅燈、玩火、將刀叉插入電源插座等危險行為時，家長該如何及時干預而不擔心法律風險。

國教盟呼籲政府尊重民意，避免因噎廢食的粗暴修法，台灣家長多數都願意教養孩子、支持正向管教，孩子的教育需要家庭與政府共同努力，不能讓家長成為政策犧牲品。（編輯：管中維）1131129