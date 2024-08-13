花蓮某國中教師用麥克風敲學生頭 法院判拘役50日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）花蓮某國中羅姓教師因學生午休結束後仍未起身，用教學用麥克風連續敲打學生頭部，導致學生頭部受傷。家長提告，法院認為教師已逾越合理界限，依故意傷害罪判處拘役50日。

檢警調查，羅姓教師見學生午休時間結束仍趴在桌上，就持麥克風敲打學生頭部3、4下，學生因為疼痛醒來，返家後跟家長提及頭部疼痛，到醫院檢查頭部有紅腫狀況。

家長不滿老師體罰過重導致學生受傷，向檢警提起傷害告訴。羅姓教師否認犯行，辯稱只是輕敲頭部3、4下，且學生有用外套蓋住頭部，應不至於造成學生傷害。

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法官認為，被告如認學生趴在桌上休息行為須加以懲戒以達教育目的，應先採取勸導、口頭要求前往學務處或通知家長帶回輔導管教等侵害較小方式，且不得以體罰手段。被告以麥克風連續敲打告訴人頭部方式做為管教，不但不是侵害最小方式，甚至已屬法所明文禁止體罰，且手段與目的之間顯失均衡。

判決書指出，被告身為教師，以體罰方式造成告訴人頭頂頭皮受有傷害，對於告訴人心理發展健康產生影響；被告否認犯行的犯後態度，未與告訴人達成和解或賠償損害，法官認定被告對少年犯傷害行為屬於接續犯，對少年犯傷害罪既屬刑法分則加重的獨立犯罪類型，依法不得易科罰金。（編輯：孫承武）1130813