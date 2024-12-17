台中爆國小教練猥褻案 人本籲落實不適任查詢機制

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（中央社記者陳至中台北17日電）台中市某國小棒球教練涉嫌猥褻學童，台中市府今天指出，學校疑未定期查詢不適任教師系統，將追究責任。人本基金會認為，定期查詢行之有年，是很簡單的事，也應檢討市府的監督責任。

台中市一所國小傳出棒球教練涉長期猥褻學生，台中市教育局長蔣偉民今天表示，該名教練在108年受聘時，學校有查詢不適任教師系統，當時系統並未註記教練有不適任紀錄。110年系統匯入法務部相關紀錄，學校疑未定期查詢，會深究校方、失職人員的責任。

依照「不適任教育人員之通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法」，包括教師、職員、運動教練等會接觸到學生的人員，學校聘用時都須到「不適任教育人員資料庫」查詢，確保沒有法定不得聘任的情事。

上述辦法第5條規定，學校對於現職人員，也應每年定期查詢。教育部體育署告訴中央社記者，依法在「聘前」和「聘後」，學校都要自行到系統查詢，相關作法已行之有年。

人本基金會執行秘書陳志遠接受中央社電訪表示，對於現職人員，學校只要每年編好名冊，定期丟到系統裡面查詢即可，「這件事並不難，很難想像會有好幾年都沒查的情況。」

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陳志遠表示，110年之前的不適任教育人員系統，確實會查不到法務部、警政署的資料，經人本等團體反映，110年已做好介接，學校應該都可查到資料才是。如今台中市發生這樣的情況，除了追究校方人員失職，也應檢討台中市府沒有做好監督機制，官員有怠忽職守的問題。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良建議，除了要求學校定期查詢，也應建立機制，每當有新的不適任人員登錄，登錄單位應主動了解該名人員是否有在學校任教、做好聯繫，避免中間有時間落差，畢竟學校不可能每天都把所有教育人員查一遍。（編輯：李亨山）1131217