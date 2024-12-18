班班喝鮮奶 陳駿季：尊重地方主導不造成老師負擔

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（中央社記者林敬殷台北18日電）「班班喝鮮奶」政策上路後引發爭議。農業部長陳駿季今天表示，農業部將以尊重地方政府主導及不要造成學校老師負擔的兩個前提下思考新作為，農業部與教育部協商後盡快跟行政院長卓榮泰報告，才會決定下學期要如何啟動、何時啟動。至於一週喝幾次，不是現階段的重點。

立法院經濟委員會審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算關於農業部主管非營業部分及信託基金部分，陳駿季會前受訪時做上述表示。

「班班喝鮮奶」政策引起校園行政爆量、擾亂學生作息、全台保久乳大缺貨等爭議，農業部上週與各縣市教育局開會討論調整方案，初步規劃出爐，原本每週供應兩次擬改為一次。

陳駿季表示，這一學期的目標是整個班級都能喝到牛奶，不管是鮮奶或保久乳，由於這學期大部分學校因為冷鏈關係，選擇飲用保久乳，導致保久乳供應量不足。

陳駿季說，目前正在收集各縣市政府意見，初步看來，各縣市政府意見非常多元及分歧，牛奶券不管是實體或數位，是透過個別企業採購還是利用學童營養午餐發放等，各縣市有不同建議，農業部正在綜整意見。如果要用牛奶券、數位券，到超市購買需要跟超市、發卡單位做更多聯繫。

陳駿季指出，農業部立場是尊重縣市政府主導並願意執行，及不希望新措施造成學校老師負擔，在上述兩個前提下思考新作為。

陳駿季表示，新作為已經多次跟教育部協商，協商告一段落會盡快跟卓榮泰報告，才會決定下學期要怎麼啟動、何時啟動。至於一週喝幾次，不是現階段重點，當乳量夠的時候，學童可以喝更多牛奶對健康是有幫助。

至於政策是否會提報行政院會，陳駿季說，目前沒有規劃，農業部跟教育部協商結果會跟卓榮泰報告。把目前收集到的不同意見，可以共同處理就共同處理，沒有辦法共同處理就看中央怎麼協助，原則上地方主導，中央一定全力協助。

媒體也詢問是否未來做法是「百花齊放」？陳駿季表示，不同縣市有不同、多元的供應模式，不能說是百花齊放，農業部會尊重地方政府過往作為，過去有13個縣市自己辦，自己辦有自己辦的模式，沒有辦過的，中央會協助，還是以多元方式，尊重地方政府主導。

此外，雞蛋每日過剩約100萬顆，蛋價不斷下跌，有地方政府考慮推動「班班吃雞蛋」，陳駿季說，尊重各地方政府的作為，農業部並沒有這樣的想法。

陳駿季表示，雞蛋現在價格雖然比較低迷，但從過往經驗，民眾在冬天對雞蛋需求比較高，雞蛋價格還是尊重市場機制，不同季節性的價格變化不必有太過或太多聯想，農業部立場是努力健全雞蛋產業。（編輯：蘇志宗）1131218