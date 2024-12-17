政院添新血 國安會諮詢委員馬永成將任政務委員

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（中央社記者賴于榛台北17日電）為強化行政團隊政策論述，行政院長卓榮泰今天宣布，邀請國安會諮詢委員馬永成加入行政團隊，擔任政務委員，未來將負責與各部會溝通，以及中央、地方事務溝通協調，還有對外政策說明與論述。

行政團隊上任將近7個月，進行小幅調整，卓榮泰晚間表示，將邀請國安會諮詢委員馬永成擔任政務委員，人事案已核定，預計本週完成行政程序。

馬永成是台灣大學政治系學士，歷任前總統府副秘書長、機要秘書，現為國安會諮詢委員。

卓榮泰說，馬永成將銜接目前總統府全社會防衛相關工作，把會議當中必須由行政院執行的工作承接下來，且他驗豐富、閱歷無數、政策敏銳，判斷精確，未來將負責與各部會溝通，以及中央、地方事務溝通協調，還有對外政策說明與論述，希望有助於行政團隊未來政策執行，提升內部效益，

卓內閣團隊目前為8位政委，其中3位兼任，包含政務委員兼國科會主委吳誠文、政務委員兼國發會主委劉鏡清、政務委員兼行政院工程會主委陳金德；另外5位政務委員為陳時中、史哲、楊珍妮、林明昕，以及季連成。卓榮泰說，補足政委後，會再詳細討論9位政委的業務分工，勞務平均。

依行政院組織法規範，行政院政務委員可有7人至9人，皆是行政院會議成員，負責政策及法案審查、主持專案工作、聯繫協調並統合各部會意見，以及辦理行政院長交辦事項。（編輯：蘇龍麒）1131217