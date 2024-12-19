「班班有鮮乳」政策 雲嘉嘉盼中央續辦

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（中央社記者蔡智明、姜宜菁嘉義縣19日電）嘉義縣政府今天表示，建請中央克服困難，重新檢討「班班有鮮乳」執行方式，持續推動立意良善政策；嘉義市與雲林縣政府也都希望中央續辦。

「班班有鮮乳」政策喊卡，行政院發言人李慧芝表示，由於第一線教學單位、家長對政策推動有很多意見，農業部、教育部持續蒐集意見溝通，最終因看法多元且分歧，行政院長卓榮泰昨天聽取農業部報告後，決定下學期起停辦。

嘉縣府發布聲明表示，為照顧學童健康，縣府99年度起就自編預算供應國小低年級每週一次喝牛羊奶，受家長高度肯定，109年度擴大供應國民小學1到6年級學生喝牛羊豆奶，113年度再配合中央補助經費擴大到鄉鎮市立幼兒園及國高中生，讓高中以下學生每週都能喝到新鮮牛羊豆奶。

嘉縣府說，停辦後將可能讓嘉義縣行之有年美意因政策轉變而進退失據，建請中央克服困難，重新檢討執行方式，持續推動。

嘉義市政府教育處表示，嘉義市各國小每週原已提供1到2次乳製品，這學期各國小及附幼學童在政策補助下，每週飲用乳品頻率最高將達4次以上，一旦喊停，就恢復到原本1週提供1到2次乳製品。

此外，教育處說，九華山地藏庵捐贈嘉義市國小及幼兒園共716班每班1套保冰桶與保冷袋設備，解決保鮮問題，希望中央持續補助，讓小朋友營養受更好照顧。

雲林縣政府教育處說，政策剛上路就喊卡相當不妥，且縣府配合中央政策，今年未編列明年度鮮乳預算，如果突然喊卡，縣府來不及編列預算，將導致雲林國小生明年新學期沒鮮奶，希望中央持續補助經費，再由地方自辦。（編輯：李明宗）1131219