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卓榮泰：政府追求永續發展 希望達成三贏目標

2024/12/19 15:26
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（中央社記者葉素萍台北19日電）行政院長卓榮泰今天出席「國家永續發展獎頒獎典禮」時表示，政府追求永續發展，希望達到三贏目標，第一、讓推動永續這件事情成為一項產業，集合更多智慧、資金、經驗；第二、讓環境健康和永續；第三、讓國人能夠幸福健康。

卓榮泰下午出席「國家永續發展獎頒獎典禮」，嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善等人也出席領獎。

卓榮泰致詞提到，無論是氣候、環境、能源、農業都進入非常關鍵時刻；行政院透過永續發展議題，在政府內部、中央與地方、政府與民間推動合作；卓榮泰指出，今天的得獎者都在專業領域找到符合永續發展方式，提出未來藍圖，找出創新做法；這會成為未來政府推動相關政策與後續政策擬定，重要參考依據。

卓榮泰說明，永續發展不僅是全國性議題，也是全世界議題，在全球化時代，台灣跟價值理念相同的民主夥伴國家彼此合作努力。

卓榮泰表示，追求永續發展，希望達到三贏目標；第一是讓產業蓬勃發展，讓推動永續這件事情成為一項產業，讓更多人加入、集合更多的智慧、資金、經驗，帶動永續發展這股新興力量。

卓榮泰解釋，8年來台灣經濟成長達到3.2%，今年可以達到4.27%，其中，新創新興產業占很大部分，但產業發展絕不能僅止於高科技業，要把傳產中小企業一併拉拔上來，扶植更多的新創新興產業，才能跟世界接軌。

第二是環境健康和永續，卓榮泰談及，受到全球暖化影響，極端氣候日漸嚴重。他感謝在場的黃敏惠、張麗善在過去幾次颱風，照顧人民與照顧農產品，非常辛苦，中央隨時跟地方配合。

卓榮泰指出，一定有更好方法，把硬體築成更安全橋梁、更安全高牆，應付極端氣候影響；要讓環境更健康，人民才會更健康，政府要一併推動能源、低碳、淨零。

卓榮泰說明，第3個終極目標是讓國人幸福健康，總統賴清德常說，希望國家更強、人民健康、讓世界擁抱台灣。

另外，卓榮泰表示，明年度中央政府總預算還在立法院，希望國會支持，讓總預算順利通過，在健康台灣、均衡台灣、團結台灣理念下，更有步驟、更有預算支持，一一進行。卓榮泰強調，賴總統說過，團結是永續的條件，唯有團結在一起，才能永續發展，因此政府會與各界攜手合作團結一致。（編輯：張若瑤）1131219

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