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卓榮泰喊話韓國瑜 為國家永續國會不能繼續衝突

2024/12/19 14:39
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（中央社記者葉素萍台北19日電）民團號召青鳥集結阻止選罷法等3大案，行政院長卓榮泰今天出席「國家永續發展獎頒獎典禮」，他會前受訪表示，國家要永續、國會的衝突不能再繼續，過去他跟立法院長韓國瑜數次談話，都希望推動福國利民的政策，政治性高的、有爭議的、沒有共識的法案應該要暫擱。

卓榮泰下午出席「國家永續發展獎頒獎典禮」，他入場時，媒體喊話提問對青鳥連續3天上街頭的看法。

卓榮泰停下腳步，向媒體表示，他今天參加國家永續獎頒獎儀式，國家要永續、國會的衝突不能再繼續；他衷心期盼，過去他跟韓國瑜數次談話，都希望推動福國利民的政策，政治性高的、有爭議的、沒有共識的法案應該要暫擱。

卓榮泰指出，目前大家看到，為了爭議性法案國會陷入不斷衝突，民眾非常焦慮。

卓榮泰說，他還是希望立法院能夠暫緩相關的爭議性法案，行政院中央政府總預算，還有其他很多法案、很多國內的法案、很多跟國際合作的法案，都應該優先通過。

卓榮泰指出，立法院還有空間、時間可以討論，行政院會全力配合，希望給民眾安心的感覺。（編輯：林興盟）1131219

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