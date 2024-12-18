青鳥集結阻藍營3大案 林右昌：一起撐國會挺民主

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（中央社記者葉素萍台北18日電）民團號召青鳥集結阻止選罷法等3大案，民進黨秘書長林右昌今天說，民進黨會跟公民團體一起「撐國會、挺民主」，呼籲全國不同政黨的支持者、理性的台灣人民，站出來到立法院表達立場與態度，一起捍衛守護台灣民主。

立法院程序委員會昨天通過國民黨立法院黨團提案，公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政劃分收支法等修正草案列入20日院會討論事項前3案。台灣經濟民主連合、台灣公民陣線為此號召「冬季青鳥在台北」集會行動，今晚在國民黨中央黨部前集會抗議。

林右昌今天在民進黨中常會會後記者會表示，這是台灣民主嚴峻時刻，也是重大危機，公民團體發起相關行動，民進黨也表達嚴正態度立場，會跟公民團體一起撐國會、挺民主。

林右昌說，現在國會發生的事情已經超越政黨之間的競爭，呼籲全國不同政黨的支持者、理性的台灣人民，應該站出來到立法院表達立場與態度，一起來捍衛守護台灣民主。

林右昌與媒體茶敘時，以社區開管委會、班級開班會、企業開股東會為例比喻，把不同派的人擋在外面，主委自己選、規則自己訂，能被接受嗎；他認為，這已不是政黨的競爭問題，而是國民黨準備把立法院砸了，他呼籲立法院長韓國瑜負起責任，出面處理選罷法修法的爭議。

林右昌說，國會擴權修法至少有立委在立院委員會表達不同立場意見，這次更離譜，鎖門不讓人進去開會，沒有列席官員和媒體記者，也沒有民進黨或民眾黨的立委，國民黨立委關起門說要過什麼法案，實在太誇張。

媒體詢問，後續是否規劃下鄉宣講；林右昌說，這要看國民黨20日怎麼做，是否能懸崖勒馬；國民黨很奇怪，硬要推3項政治性和爭議性那麼高的法案，國民黨不一定因此增加選票，若三項法案通過，最大傷害的是憲法法庭、第二是財政秩序、第三是公民權利。（編輯：翟思嘉）1131218

民團號召青鳥集結阻止選罷法修法等案，18日晚間在國民黨中央黨部前舉行「冬季青鳥在台北」晚會宣講，國民黨也在大門口設立舞台音響，雙方互相拚場。中央社記者鄭清元攝 113年12月18日