韓國瑜參加立法院聖誕福音晚會 盼社會溫馨充滿愛

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（中央社記者范正祥台北18日電）身為基督徒的國民黨立委賴士葆今天舉辦立法院聖誕福音晚會，立法院長韓國瑜、前監察院長王建煊及多位立委參加，現場氣氛歡樂。韓國瑜說，希望社會溫馨充滿愛；王建煊也呼籲，讓台灣成為愛心之島。

賴士葆每年舉辦聖誕節感恩活動，邀民眾共享佳節喜悅。他表示，聖誕節是傳講愛的季節，暌違8年的2024立法院聖誕福音晚會，在全國最高的民意殿堂，將聖誕福音傳送、分享給全國民眾 。

賴士葆說，韓國瑜說過「請各位立委用愛與包容，質詢監督政府官員」，這句話令他印象深刻，希望立委大家心裡都能存著愛，監督政府推動政務。

王建煊致詞時指出，在世界上平安最重要，也要做愛心的事，心中要充滿大愛。他呼籲，讓台灣成為愛心之島。

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韓國瑜進場時獲得熱情掌聲，他和王建煊擊掌，現場氣氛嗨到最高點。韓國瑜致詞時說，很高興看到大家臉上洋溢光澤，人間處處充滿了愛。他表示，大家宣揚愛，愛何其重要，希望人與人之間存在和諧和包容，社會溫馨充滿愛。

國民黨立委洪孟楷、陳玉珍、張智倫、黃建賓、鄭天財、林倩綺、吳宗憲、徐巧芯、葛如鈞等人，今晚都到場同樂。韓國瑜及多位立委與大家齊唱平安夜。（編輯：翟思嘉）1131218