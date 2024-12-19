班班有鮮乳政策 北市建議開放以提貨券實施

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（中央社記者陳昱婷台北19日電）農業部班班有鮮乳政策將精進調整，台北市教育局長湯志民今天表示，近期已與超商、團膳業者討論多次，建議中央可朝「提貨券」方式規劃，讓學生自由選擇飲用時間。

行政院長卓榮泰日前表示，班班有鮮乳政策新年度擬回歸地方自治事項，中央補助經費補助，讓地方政府依實際需求執行，但若地方政府覺得執行有困難，中央可以其他方式提供學生營養並幫助酪農產銷奶製品。最後決定預計本週出爐。

湯志民今天接受媒體聯訪表示，與超商及團膳業者開會多次後，目前希望是以鮮乳提貨券方式實現政策美意，但還有價格及核銷2大問題要解決。

首先，因為給予學生的鮮乳是195毫升特殊規格，與現行超商通路上的容量都不一樣，業者在多方考量後，認為不宜將此規格直接上架，所以兌換要以現有容量為主，就會與中央補助價格有落差。

此外，為了核銷，台北市希望讓「酷課雲」系統與超商後台對接，學生只要出示學生證給店員刷條碼，就能認證身分並留下兌換紀錄，不過系統研發需要時間，所以若中央點頭，到可以上路實施之間會有過渡期，需要團膳業者持續協助。

湯志民表示，無論是喝鮮乳還是喝豆漿，若能以此方式執行，台北市12萬名學生都能更便利的享受到政策美意，想在什麼時候喝，就在什麼時候喝。（編輯：張銘坤）1131219